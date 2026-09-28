Uruguay goleó a Corea del Sur y mostró una gran reacción tras la caída ante Japón

Uruguay fue contundente y se fue al descanso con tres goles.



Uruguay salió decidido desde el comienzo y rápidamente mostró una versión muy diferente a la que había presentado frente a Japón. La Celeste manejó los tiempos del partido, encontró espacios y fue contundente cada vez que llegó al área rival.



A los 13 minutos llegó la apertura del marcador. Giorgian de Arrascaeta puso una gran asistencia para Darwin Núñez, que definió con precisión para establecer el 1-0 y marcar el primer gol de su cuenta personal en el encuentro.



El equipo uruguayo continuó dominando y encontró el segundo a los 27 minutos. De Arrascaeta tomó la pelota fuera del área y sacó un remate preciso que terminó en el fondo de la red para ampliar la ventaja a 2-0.



Uruguay mantuvo el control hasta el cierre de la primera parte y, cerca del final, llegó el tercer tanto. Guillermo Varela participó de la jugada y, tras un rebote con un defensor surcoreano, la pelota terminó dentro del arco para que la Celeste se fuera al descanso con una ventaja de tres goles.



La superioridad uruguaya también quedó reflejada en la escasa participación del arquero celeste durante esos primeros 45 minutos. Corea del Sur no consiguió generar remates al arco, mientras Uruguay mostró solidez defensiva y efectividad en ataque.





Para el complemento, Corea del Sur salió con otra actitud y buscó tomar el control del encuentro. El conjunto local adelantó sus líneas y comenzó a generar algunas aproximaciones, obligando al arquero uruguayo a intervenir en varias oportunidades.



El guardameta respondió de buena forma y mantuvo el arco celeste protegido.



Cuando Corea intentaba meterse nuevamente en partido, Uruguay volvió a golpear. Guillermo Varela llegó por el sector derecho y envió un centro preciso al área. Allí apareció nuevamente Darwin Núñez, quien definió para marcar su segundo gol del encuentro y completar su doblete personal. El delantero puso así el 4-0 para la Celeste.



Corea del Sur consiguió descontar posteriormente para establecer el 4-1, pero Uruguay ya había construido una ventaja demasiado amplia y terminó controlando el resultado hasta el pitazo final.



La nota negativa para Uruguay fue la salida por lesión de Giorgian de Arrascaeta, una de las grandes figuras de la Celeste y protagonista de una excelente primera mitad, en la que había asistido a Darwin Núñez y convertido el segundo gol uruguayo.



Uruguay terminó celebrando un 4-1 contundente en Seúl, con Darwin Núñez como protagonista ofensivo y una producción colectiva que mostró una clara mejoría respecto al partido ante Japón.



Foto: AUF

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