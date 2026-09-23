Comienza la era Forlán en la Celeste: sus rivales serán Japón, Corea del Sur e India

El primer encuentro será ante Japón, este jueves 24 de septiembre, a las 7:05 horas de Uruguay, en el Q&A Stadium de Miyagi. Cuatro días más tarde, el lunes 28, Uruguay enfrentará a Corea del Sur a las 8:00, en el estadio mundialista de Seúl.



La gira se cerrará el martes 6 de octubre ante India, en el VYBK de Calcuta. El partido comenzará a las 10:30 de Uruguay, debido a la diferencia horaria de ocho horas y media entre ambos países.



Para estos tres compromisos, la Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó una lista de 26 futbolistas. Dieciocho de ellos estuvieron en el plantel que disputó el Mundial 2026.



Entre las principales novedades aparecen Thiago Cardozo, arquero de Belgrano de Córdoba, Juan Rodríguez, defensor que se desempeña en el Cagliari de Italia y Facundo Bernal, volante del Real Betis.



Además, Forlán citó nuevamente a Nahitan Nández y Lucas Torreira, quienes no estuvieron en el Mundial, así como a Santiago Mouriño y Martín Satriano, que vuelven a integrar una convocatoria de la selección.



Los tres encuentros serán los primeros compromisos de Uruguay bajo la conducción de Forlán y servirán para comenzar a observar nuevas alternativas dentro del plantel.



Los partidos serán transmitidos por AUF TV.

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