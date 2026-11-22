Durante la primera media hora, Uruguay fue superado por el conjunto haitiano, que abrió el marcador a los 21 minutos por intermedio de M. Exilas. Sin embargo, la Celeste reaccionó y consiguió dar vuelta el resultado con goles de L. Muniz, a los 32 minutos, y P. Barreiro, de tiro libre, a los 39.



El segundo tiempo fue de ida y vuelta, con oportunidades de gol para ambas selecciones. Haití buscó alcanzar la igualdad, mientras que Uruguay también generó situaciones para ampliar la diferencia.



A los 73 minutos, Nicolás Rodríguez convirtió de tiro libre el tercer gol de la Celeste. Cinco minutos después, A. Soares marcó el cuarto tanto y estableció el 4 a 1 definitivo.



El encuentro se disputó en el complejo Aspire Zone de Doha, donde Uruguay sumó un nuevo triunfo tras haber superado 3 a 2 a Arabia Saudita en su debut.



En el otro encuentro del grupo, Arabia Saudita derrotó 1 a 0 a Francia. Con estos resultados, Uruguay lidera el Grupo D con seis unidades, seguido por Francia y Arabia Saudita, ambos con tres puntos, mientras que Haití cierra la tabla sin unidades.



Con la clasificación asegurada, la Celeste enfrentará a Francia el próximo miércoles a las 10:30 horas de Uruguay, en su último partido de la fase de grupos, con el objetivo de quedarse con el primer lugar de la serie.

Firma editorial: Redacción FM GENTE