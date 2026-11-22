El pronóstico para Maldonado indica que este lunes 23 estará marcado por temperaturas que oscilarán entre los 12 °C y los 28 °C.



Durante la mañana se espera un cielo claro y algo nuboso, con presencia de neblinas y bancos de niebla. Hacia la tarde y noche estará algo nuboso a nuboso, con períodos de cielo cubierto.



Para el martes 24 se anuncia una mínima de 16 °C y una máxima de 29 °C. Durante la mañana predominará el cielo algo nuboso y nuboso, pero hacia la tarde y noche podrían registrarse precipitaciones y tormentas.



Además, se prevén rachas de viento de hasta 60 km/h en zonas costeras.



El miércoles 25 las temperaturas se ubicarán entre los 12 °C y los 27 °C, sin probabilidad de lluvias.

Firma editorial: Redacción FM GENTE