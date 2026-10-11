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Uruguay tendrá alertas de emergencia por celular antes de fin de año

El nuevo sistema permitirá enviar advertencias directamente a los celulares de las personas que se encuentren en zonas de riesgo ante fenómenos meteorológicos y otras emergencias, sin necesidad de instalar aplicaciones.

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Presidencia de la República anunció la implementación del Sistema de Alerta Temprana por Telefonía Móvil (SAT-Móvil), que deberá estar operativo en todo el territorio nacional antes del 31 de diciembre de 2026.

La herramienta permitirá advertir a la población sobre tormentas severas, tornados, granizo, inundaciones, ciclones, incendios forestales y otras situaciones que representen un riesgo para la seguridad.

Los mensajes llegarán directamente a los teléfonos celulares ubicados en las zonas afectadas, de forma gratuita y sin necesidad de descargar aplicaciones ni registrarse previamente.

Las notificaciones podrán repetirse mientras persista la situación de riesgo y también se informará cuando finalice la emergencia.

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) estará a cargo de las alertas vinculadas a emergencias, mientras que el Ministerio del Interior podrá utilizar la herramienta para emitir Alertas Amber ante la desaparición de niños y adolescentes.

Antes de su puesta en funcionamiento a nivel nacional, se realizará una prueba piloto para evaluar el sistema.



Foto: Presidencia
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