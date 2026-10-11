Uruguay tendrá alertas de emergencia por celular antes de fin de año

La herramienta permitirá advertir a la población sobre tormentas severas, tornados, granizo, inundaciones, ciclones, incendios forestales y otras situaciones que representen un riesgo para la seguridad.
Los mensajes llegarán directamente a los teléfonos celulares ubicados en las zonas afectadas, de forma gratuita y sin necesidad de descargar aplicaciones ni registrarse previamente.
Las notificaciones podrán repetirse mientras persista la situación de riesgo y también se informará cuando finalice la emergencia.
El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) estará a cargo de las alertas vinculadas a emergencias, mientras que el Ministerio del Interior podrá utilizar la herramienta para emitir Alertas Amber ante la desaparición de niños y adolescentes.
Antes de su puesta en funcionamiento a nivel nacional, se realizará una prueba piloto para evaluar el sistema.
Foto: Presidencia