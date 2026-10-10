Vecinos de La Juanita reiteran reclamo por saneamiento ante la proximidad del verano

Según señalaron, durante los días de calor se registran olores desagradables que se extienden por la zona debido a los vientos costeros. También manifestaron preocupación por la posible contaminación de cursos de agua y sus consecuencias ambientales y sanitarias.



Los residentes sostienen que el servicio de barométricas ya no resulta suficiente para controlar los niveles de aguas residuales acumuladas. Explicaron que durante enero, cuando aumenta la demanda de posadas y establecimientos gastronómicos, los camiones deben realizar varios viajes diarios desde las primeras horas de la mañana para intentar contener la situación.



En ese contexto, cuestionaron la falta de avances en las obras de saneamiento y reclamaron que se priorice una solución antes del inicio de la temporada estival.



[Consultado por FM GENTE, el edil Pablo Cicero recordó que el año pasado recorrió el lugar junto al diputado Joaquín Garlo y vecinos de la zona para conocer la problemática,https://www.fmgente.com.uy/noticias/vecinos-juanita-jose-ignacio-reclaman-79019.html]



Asimismo, informó que días atrás mantuvo una conversación con el ingeniero Hugo Trías, vicepresidente de OSE-UGD Maldonado, quien le transmitió que se está trabajando en una solución a corto plazo.



Sin embargo, hasta el momento no se han comunicado detalles sobre las intervenciones previstas ni fechas para su ejecución.



Mientras tanto, los vecinos insisten en la necesidad de adoptar medidas concretas y advierten que el incremento de la actividad durante el verano podría agravar las dificultades que actualmente enfrenta la zona.





Fotos enviadas a FM GENTE

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