Villegas dijo que la intendencia enfrenta retos ante un gran crecimiento departamental que obliga a hacer transformaciones y adaptarse permanentemente

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística el. departamento triplicó la cantidad de residentes extranjeros entre el 2011 y 2023. Actualmente hay 12.000 personas provenientes de otros países viviendo todo el año, un 5,6% de la población maldonadense.



Durante su intervención, Villegas destacó que Maldonado tiene una tendencia irreversible a desestacionalizar la temporada y que la IDM está mirando de frente a los retos de un gran crecimiento departamental. "Vamos hacia una gran metrópolis donde el 70% de la población se concentra en Punta del Este, Maldonado y San Carlos”, indicó.



Asimismo habló de realidad dinámica y ágil que obliga a hacer transformaciones y adaptarse permanentemente. Al respecto sostuvo que el mayor desafío es que crezca de manera ordenada con planificación territorial, cuidado del ambiente y estímulo a la actividad privada.



En ese sentido recordó que el intendente Miguel Abella convocó al inicio de su período de gobierno a todos los partidos políticos para hablar sobre ambiente, ordenamiento territorial, movilidad y políticas sociales que son esenciales para encarar los desafíos planteados.



Villegas se refirió a la complementariedad entre el gobierno nacional y el gobierno departamental para hacer frente a los desafíos, entablando un diálogo productivo que va a decantar en políticas públicas de calidad para el territorio.



Sobre los desafíos planteados para años futuros, manifestó que el intendente Abella quiere revertir algo que siempre ha ocurrido; "correr de atrás" y adelantó que la apuesta es a que los servicios lleguen antes que el desarrollo.



El jerarca mencionó la negociación con OSE para concretar una inversión de entre 35 y 50 millones de dólares, para reforzar el sistema de agua y saneamiento en una segunda etapa del fideicomiso que ya se está ejecutando.



En esta misma línea destacó también el acuerdo con ANEP para ampliar la educación pública con la instalación de 3 nuevos liceos en el departamento.



A su vez destacó el fuerte trabajo en conjunto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para tener una mejor conectividad, con el comienzo de la construcción del puente del Paso del Guerrero, una inversión conjunta entre el ministerio y la Intendencia en el orden de los 9 millones de dólares.



La IDM a su vez está realizando otras obras estratégicas, Avenida Leandro Gómez, Camino de los Ceibos, que rondan los 30 millones de dólares.



Otro de los aspectos que resaltó el secretario general fue la necesidad de llegar con políticas sociales más justas porque cada vez hay más barrios. Para ello, dijo que hay una serie de programas para ejecutar más obras con una inversión de 50 millones de dólares que son para el beneficio de la gente.



En políticas de recolección de residuos, disposición final, limpieza y acondicionamiento de los espacios públicos, la IDM también realiza una millonaria inversión en miras de que Maldonado muestre su mejor presentación posible, para aquellos que piensan permanecer más allá de la temporada estival.



El encuentro se llevó a cabo durante la tarde de este viernes 9 de octubre en el Centro de Convenciones. Villegas integró el panel con el intendente de Rocha Alejo Umpiérrez, Sergio Abreu, Marcos Vinicus Campos y Martín Aguirre. La instancia contó con la presencia del intendente Miguel Abella y parte de su equipo de gobierno.

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