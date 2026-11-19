Un hombre de 29 años, identificado con las iniciales E.R.R.S., fue formalizado con prisión preventiva por un plazo de 120 días luego de ser detenido el pasado 17 de noviembre en el marco de una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Pan de Azúcar.



El procedimiento forma parte de la continuidad de la denominada Operación Vértice, una investigación llevada adelante por efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas que busca desarticular una organización delictiva con presencia en todo el departamento.



En el inicio de la operación, la Policía logró incautar más de un kilo y medio de cocaína pura, varias armas de fuego y un arsenal que superó las 860 municiones de distintos calibres.



El avance de las tareas de inteligencia permitió identificar y condenar a uno de los principales integrantes de la organización, quien operaba en San Carlos y cumplía un rol clave en la estructura dedicada a la distribución de estupefacientes.





[Operación Vértice: fue condenado uno de los integrantes clave de banda narco de San Carlos,

https://www.fmgente.com.uy/noticias/operacion-vertice-condenado-integrantes-clave-84596.html]

Firma editorial: Redacción FM GENTE