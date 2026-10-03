Avianca apuesta por Uruguay: tendrá vuelos diarios a Bogotá y suma servicios para pasajeros

Avianca profundiza su apuesta por el mercado uruguayo y llegará a la próxima temporada de verano con un vuelo diario entre Montevideo y Bogotá.



La compañía incrementará de cuatro a siete las frecuencias semanales de la ruta a partir de la última semana de este mes de octubre, utilizando aeronaves Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros. De esta manera, la oferta superará los 2.500 asientos semanales considerando ambos sentidos de la conexión.



David Alemán, director de Ventas de Avianca para Colombia y Sudamérica, explicó el alcance de la decisión. “Es una muy buena noticia en cuanto al incremento de conectividad aérea para Uruguay. Significa más sillas, más capacidad y más oportunidades de conectar todos los días hacia los diferentes destinos que Avianca ofrece, que son en este momento 25 países y algo más de 80 destinos”, señaló.



MÁS CONEXIONES DE LOS URUGAYOS A TRAVÉS DE BOGOTÁ



La importancia de sumar un vuelo todos los días no queda limitada al intercambio de pasajeros entre Uruguay y Colombia. El hub de Avianca en Bogotá permite utilizar la capital colombiana como punto de conexión hacia una extensa red de destinos internacionales.



Entre las alternativas mencionadas por Alemán aparecen Cancún, Aruba, Curazao, otros destinos del Caribe y diferentes ciudades de Estados Unidos. Europa es otro de los mercados que viene adquiriendo mayor relevancia para la compañía.



“Desde hace casi dos años, una de las rutas que significativamente ha crecido son hacia Europa que ofrecemos desde Bogotá hacia destinos como Londres, París, Barcelona y Madrid, que operamos con aviones Boeing 787”, explicó el ejecutivo.



La frecuencia diaria desde Carrasco amplía así las posibilidades para que un pasajero que parte desde Uruguay pueda continuar su viaje desde Bogotá hacia diferentes puntos de América o Europa.



El incremento de cuatro a siete vuelos representa una suba del 75% en las frecuencias semanales de la ruta.



El ministro de Turismo, Pablo Menoni, que participó de esta actividad en el WTC destacó el trabajo desarrollado entre los sectores público y privado para fortalecer la conectividad aérea y valoró la decisión de Avianca de aumentar su capacidad en Uruguay.



Desde el Ministerio de Turismo consideran que disponer de más vuelos genera oportunidades no solamente para incrementar el turismo receptivo, sino también para favorecer las relaciones comerciales y mejorar la conexión del país con mercados internacionales.



La decisión adquiere especial importancia por su calendario: las nuevas frecuencias estarán operativas de cara a la temporada de verano 2026-2027.



CAMBIOS DE EQUIPAJE Y ALIMENTACIÓN A BORDO



Junto con la ampliación de la ruta, Alemán detalló una serie de novedades que Avianca está incorporando a su producto. Una de ellas es la inclusión de equipaje de mano de hasta 10 kilos en todas las tarifas.



La compañía también sumará servicio de comida en vuelos con una duración superior a tres horas y media, mientras continúa desarrollando progresivamente la disponibilidad de WiFi a bordo, con prioridad para las operaciones de mayor duración.



Las modificaciones buscan ampliar los servicios después de un período en el que Avianca había transformado parte de su propuesta comercial y segmentado diferentes prestaciones según las tarifas elegidas por los pasajeros.



UNA PROPUESTA DIFERENCIAL PARA VUELOS LARGOS



Para determinados servicios internacionales, Avianca cuenta además con su cabina ejecutiva Insignia, dirigida especialmente al mercado de larga distancia. La propuesta dispone de asientos que se convierten en camas completamente horizontales —full flat—, además de prioridades en diferentes etapas del viaje.



LA RED DE AVIANCA



Avianca opera actualmente más de 700 vuelos diarios y 155 rutas, conectando más de 80 destinos en 25 países de América y Europa. La expansión de Montevideo busca integrar con mayor frecuencia al mercado uruguayo dentro de esa estructura.



Para el pasajero local, la principal modificación será sencilla pero significativa: ya no será necesario ajustar el viaje a cuatro días determinados de la semana para utilizar la ruta directa a Bogotá, porque habrá una salida todos los días.



Para Avianca y el sector turístico, en tanto, el aumento supone más capacidad para captar pasajeros colombianos y viajeros procedentes de otros mercados que pueden utilizar Bogotá como escala para llegar a Uruguay.



Las frecuencias adicionales estarán disponibles a través de los canales habituales de la compañía, incluyendo sitio web, aplicación, contact center y agencias de viaje.



Con la incorporación del vuelo diario y las nuevas prestaciones anunciadas, Avianca busca consolidar a Bogotá como uno de los principales puntos de conexión internacional para los pasajeros que parten desde Montevideo y, al mismo tiempo, aumentar las posibilidades de llegada a Uruguay desde su extensa red americana y europea.

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