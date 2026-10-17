Activaron Alerta Amber para localizar a una adolescente de 15 años ausente en Paysandú

Según la información oficial difundida, la menor fue vista por última vez sobre las 6:30 horas, en la zona de calle José Pedro Varela.
La adolescente mide aproximadamente 1,56 metros, pesa 65 kilogramos, tiene cabello negro y largo, y ojos marrones.
Las autoridades no proporcionaron información sobre la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición ni sobre otras señas particulares.
El Ministerio del Interior solicita a quienes puedan aportar datos sobre su ubicación que se comuniquen con el servicio de emergencias 9-1-1, disponible las 24 horas, o mediante el correo electrónico [email protected].
Foto: Ministerio del interior