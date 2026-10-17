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Policiales y Judiciales
15:30

Activaron Alerta Amber para localizar a una adolescente de 15 años ausente en Paysandú

Camila Ayelen Rodríguez Caraballo fue vista por última vez el viernes 16 de octubre, sobre las 6:30 de la mañana. El Ministerio del Interior solicita colaboración para dar con su paradero.

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El Ministerio del Interior activó Alerta Amber para localizar a Camila Ayelen Rodríguez Caraballo, una adolescente de 15 años que se encuentra ausente desde la mañana del viernes 16 de octubre en el departamento de Paysandú.

Según la información oficial difundida, la menor fue vista por última vez sobre las 6:30 horas, en la zona de calle José Pedro Varela.

La adolescente mide aproximadamente 1,56 metros, pesa 65 kilogramos, tiene cabello negro y largo, y ojos marrones.

Las autoridades no proporcionaron información sobre la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición ni sobre otras señas particulares.

El Ministerio del Interior solicita a quienes puedan aportar datos sobre su ubicación que se comuniquen con el servicio de emergencias 9-1-1, disponible las 24 horas, o mediante el correo electrónico [email protected].

Foto: Ministerio del interior
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