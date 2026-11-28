(Por Patricio Silvera, especial en Uruguay para FM GENTE)



El conjunto brasileño derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata en Montevideo, con un gol del paraguayo Ramón Sosa. Los uruguayos Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez formaron parte del plantel campeón. Con esta consagración, Brasil alcanzó los 26 títulos continentales y superó por primera vez a Argentina.



Palmeiras volvió a conquistar América. El equipo brasileño se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026 tras derrotar por 1-0 a Estudiantes de La Plata, este sábado 28 de noviembre, en el Estadio Centenario de Montevideo.



El paraguayo Ramón Sosa, a los 52 minutos, convirtió el único gol del encuentro luego de una asistencia del colombiano Jhon Arias, desatando el festejo de los brasileños en el histórico escenario del fútbol uruguayo.



De esta manera, el conjunto paulista levantó por cuarta vez el máximo trofeo continental, sumando una nueva estrella a las obtenidas en 1999, 2020 y 2021.



La consagración tuvo, además, un significado especial para Palmeiras. En ese mismo Estadio Centenario, en 1968, Estudiantes de La Plata lo había derrotado en el partido decisivo de la Libertadores, impidiéndole conquistar su primer título continental.



Cincuenta y ocho años después, la historia tuvo un desenlace diferente.



UN GOL QUE VALIÓ UNA LIBERTADORA



La final presentó las características habituales de una definición continental: intensidad, pierna fuerte, tensión y escasos espacios para desarrollar el juego ofensivo.



Palmeiras tuvo mayor dominio durante la primera mitad, aunque sin conseguir la profundidad necesaria para vulnerar el arco defendido por el uruguayo Fernando Muslera.



El desequilibrio llegó a los siete minutos del complemento, cuando Jhon Arias habilitó a Ramón Sosa, quien apareció libre dentro del área y definió ante el guardameta de Estudiantes.



El conjunto argentino reaccionó y dispuso de oportunidades para igualar el marcador. Guido Carrillo ensayó una espectacular chilena, mientras que el colombiano Edwuin Cetré estuvo cerca de convertir mediante un cabezazo.



Sin embargo, el arquero brasileño Carlos Miguel respondió con dos intervenciones decisivas que permitieron mantener la ventaja.



A los 98 minutos, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela decretó el final del encuentro y comenzó la celebración de Palmeiras, que contó entre sus campeones con los futbolistas uruguayos Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez.



BRASIL SUPERÓ A ARGENTINA EN EL HISTORIAL DE LA LIBERTADORES



La conquista de Palmeiras también modificó el historial de la principal competición de clubes de América del Sur.



Con su cuarta Copa Libertadores, el conjunto paulista alcanzó la línea de River Plate, Estudiantes de La Plata y Flamengo.



Pero el dato más significativo estuvo en la competencia histórica entre brasileños y argentinos.



Brasil llegó a 26 títulos de Copa Libertadores, superando los 25 de Argentina y quedando por primera vez en solitario al frente del historial continental.



Además, Palmeiras extendió a ocho las conquistas consecutivas de equipos brasileños en el certamen.



Desde que River Plate derrotó a Boca Juniors en la recordada final de Madrid, en diciembre de 2018, ningún club de otro país consiguió interrumpir el predominio brasileño.



UNA FINAL QUE VALE 25 MILLONES DE DÓLARES



Más allá de la gloria deportiva, la consagración representó un extraordinario ingreso económico para Palmeiras. El campeón recibió 25 millones de dólares solamente por ganar la final, una cifra que superó en un millón de dólares el premio de la edición anterior y se convirtió en la más elevada de la historia de la competición.



Estudiantes, por su parte, recibió siete millones de dólares por el subcampeonato. La diferencia económica entre ganar y perder el encuentro disputado en Montevideo fue, por tanto, de 18 millones de dólares.



Palmeiras había acumulado previamente 9.270.000 dólares por su participación en las diferentes instancias del torneo, desde la fase de grupos hasta las semifinales.



Con el premio correspondiente al título, sus ingresos por esta edición de la Copa Libertadores ascendieron a 34.270.000 dólares.



A esa cifra se agregan los premios asociados a su clasificación para la Recopa Sudamericana y la próxima edición de la Libertadores.



INGRESOS ECONÓMICOS DE PALMEIRAS



- Premios acumulados durante la competición: US$ 9.270.000.

- Premio por conquistar la Copa Libertadores: US$ 25.000.000.

- Clasificación a la Recopa Sudamericana: US$ 900.000.

- Participación asegurada en la Libertadores 2027: US$ 3.000.000.

- Total acumulado y proyectado: US$ 38.170.000.



Estudiantes de La Plata, pese a la derrota en Montevideo, cerró su participación con ingresos estimados en 15.930.000 de dólares.



PALMEIRA Y SUS DESAFÍOS



La conquista de la Copa Libertadores le abrió al equipo brasileño las puertas de otras cuatro competiciones internacionales. El conjunto paulista deberá viajar a Qatar para disputar la Copa Intercontinental de la FIFA.



Su primera presentación está prevista para el 9 de diciembre en Doha, frente al Toluca de México, campeón de la Concacaf.



En caso de avanzar, enfrentará el 12 de diciembre al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica por la Copa Challenger.



Si supera ambas instancias, disputará el 16 de diciembre la final ante el Paris Saint-Germain, campeón de Europa.



RECOPA SUDAMERICANA 2027



Palmeiras enfrentará a Boca Juniors, ganador de la Copa Sudamericana 2026, en una nueva definición continental entre equipos brasileños y argentinos. Como campeón vigente, el conjunto paulista tendrá asegurada su participación directa en la fase de grupos de la próxima edición del torneo, lo que también le garantiza un ingreso económico de al menos tres millones de dólares.



MUNDIAL DE CLUB DE LA FIFA 2029



El título obtenido en Montevideo también le permitió asegurar su presencia en la próxima edición del Mundial de Clubes de la FIFA, prevista para 2029. Palmeiras se convirtió así en el octavo equipo clasificado para esa competición internacional.



MONTEVIDEO FUE ESCENARIO DE OTRA PÁGIMA HISTÓRICA DEL FÚTBOL CONTINENTAL



La ceremonia de premiación contó con la presencia del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La presidenta de Palmeiras, Leila Pereira, recibió el trofeo de manos de Domínguez en el palco del Estadio Centenario, en medio de los festejos de la delegación brasileña.



La final tuvo también una significación especial para Uruguay, al tratarse del último encuentro internacional del histórico estadio antes de las obras previstas con vistas a la celebración del centenario de la primera Copa del Mundo, en 2030.



El escenario que en 1930 vio nacer la historia de los mundiales volvió a ser protagonista de una definición internacional.



Palmeiras se marchó de Montevideo con su cuarta Copa Libertadores, ingresos millonarios y nuevos desafíos internacionales. Estudiantes, en tanto, quedó a las puertas de conquistar su quinta estrella continental.



Una noche de gloria para Palmeiras, una revancha deportiva después de 58 años y una nueva página en la historia del Estadio Centenario.



EL RETIRO DE FERNANDO MUSLERA



El arquero uruguayo anunció en la transmisión oficial que se retira del fútbol, por lo cual cierra con esta campaña en Estudiantes de la Plata su carrera que lo llevó por varios clubes desde Montevideo.

Firma editorial: Redacción FM GENTE