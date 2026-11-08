Árbitros de fútbol infantil de Maldonado resolvieron no dirigir partidos de un club hasta el año que viene por reiterados problemas

A través de un comunicado, la agremiación informó que ningún árbitro perteneciente a la asociación prestará servicios en encuentros en los que participe dicho club, sin importar la categoría.
Desde AAFI aclararon que la decisión no está dirigida contra los niños, a quienes consideran los más importantes y a quienes buscan cuidar. Explicaron que el objetivo es proteger a los árbitros, al juego y procurar que el Baby Fútbol se desarrolle en un ambiente de paz y respeto.
"Queremos arbitrar en canchas donde haya respeto, donde se pueda trabajar tranquilo, donde los niños jueguen y los grandes acompañen como corresponde", expresaron.
Por último, manifestaron su expectativa de que la situación pueda revertirse en el futuro mediante el diálogo y el compromiso de todas las partes.
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