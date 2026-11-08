Árbitros de fútbol infantil de Maldonado resolvieron no dirigir partidos de un club hasta el año que viene por reiterados problemas

La Asociación de Árbitros de Fútbol Infantil de Maldonado (AAFI) resolvió no dirigir ninguna categoría del club Sporting Castilla hasta el año que viene, luego de analizar los reiterados problemas y polémicas registrados en los últimos partidos.



A través de un comunicado, la agremiación informó que ningún árbitro perteneciente a la asociación prestará servicios en encuentros en los que participe dicho club, sin importar la categoría.



Desde AAFI aclararon que la decisión no está dirigida contra los niños, a quienes consideran los más importantes y a quienes buscan cuidar. Explicaron que el objetivo es proteger a los árbitros, al juego y procurar que el Baby Fútbol se desarrolle en un ambiente de paz y respeto.



"Queremos arbitrar en canchas donde haya respeto, donde se pueda trabajar tranquilo, donde los niños jueguen y los grandes acompañen como corresponde", expresaron.



Por último, manifestaron su expectativa de que la situación pueda revertirse en el futuro mediante el diálogo y el compromiso de todas las partes.





Imágen meramente ilustrativa.

Firma editorial: Redacción FM GENTE