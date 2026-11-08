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Árbitros de fútbol infantil de Maldonado resolvieron no dirigir partidos de un club hasta el año que viene por reiterados problemas

Señalaron que la medida busca proteger a los árbitros y garantizar que los partidos se desarrollen en un clima de respeto.

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La Asociación de Árbitros de Fútbol Infantil de Maldonado (AAFI) resolvió no dirigir ninguna categoría del club Sporting Castilla hasta el año que viene, luego de analizar los reiterados problemas y polémicas registrados en los últimos partidos.

A través de un comunicado, la agremiación informó que ningún árbitro perteneciente a la asociación prestará servicios en encuentros en los que participe dicho club, sin importar la categoría.

Desde AAFI aclararon que la decisión no está dirigida contra los niños, a quienes consideran los más importantes y a quienes buscan cuidar. Explicaron que el objetivo es proteger a los árbitros, al juego y procurar que el Baby Fútbol se desarrolle en un ambiente de paz y respeto.

"Queremos arbitrar en canchas donde haya respeto, donde se pueda trabajar tranquilo, donde los niños jueguen y los grandes acompañen como corresponde", expresaron.

Por último, manifestaron su expectativa de que la situación pueda revertirse en el futuro mediante el diálogo y el compromiso de todas las partes.


Imágen meramente ilustrativa.
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