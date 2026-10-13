La Boda Judía llega a Punta del Este, una experiencia teatral inmersiva donde el público es un invitado más

La Boda Judía es una obra de teatro inmersivo que llega desde Buenos Aires por primera vez a Punta del Este. La particularidad de esta obra es que el el público no se limita a ser espectador, sino que asiste e interactúa directamente como un invitado real a una fiesta de casamiento ficticia.



El espectáculo, protagonizado por un elenco de 11 actores que encarnan a los novios (Dana y Gael) y a sus familias, se llevará a cabo el sábado 17 de octubre en los salones del Jean Clevers Parque Hotel a partir de las 20:00 horas.



Allí se celebrará una auténtica fiesta judía con un menú de cuatro pasos, bebida, baile, show en vivo y DJ. Mientras los invitados bailan y disfrutan del menú, los actores (que interpretan a los novios, los padres, los suegros y la bobe) desarrollan una historia de comedia llena de enredos familiares y secretos que se van revelando a lo largo de la noche.



“Es un teatro inmersivo que acá nunca se vio”, señaló uno de los organizadores de la obra en Uruguay Fabián Segal.



“Cada uno puede participar de una típica boda judía pagando un ticket. Son tres horas y media de espectáculo en general, en el cual uno se sienta en una mesa y se le van a servir todas las cosas típicas de la comida judía”, puntualizó Segal a FM GENTE.



Por su parte, la productora de la obra Yael Wolowski, quien también conversó sobre esta experiencia en la Página Central de la Revista, señaló que comenzaron en Buenos Aires hace un año y nueve meses “y la verdad es que la gente la pasa bomba porque es una experiencia en general, o sea, desde salir de la casa, vestirse como para ir a un casamiento, la verdad es que es muy divertido”.



“Es un casamiento simulado, pero cuando estás dentro es como si estuvieras en un casamiento común donde está la novia, la madre de la novia, está la abuela, el padre de los novios. Entonces la gente se emociona porque es como un casamiento real”, añadió.



Las últimas entradas disponibles se pueden adquirir a través de la plataforma RedTickets con un costo a partir de los 95 dólares.





Foto: captura de pantalla / IG La Boda Judía

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