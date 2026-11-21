El equipo defendió la corona obtenida en 2025, cuando también superó a Old Christians en la final, aquella vez por 22 a 20, en el mismo escenario.



Ambos clubes llegaron a la definición después de repartirse los títulos de la temporada. Old Christians conquistó el Torneo Apertura tras vencer 16 a 14 a Old Boys, mientras que el conjunto azulgrana se quedó con el Clausura al imponerse 30 a 12.



Con esta nueva consagración, Old Boys alcanzó su título número 18 del Campeonato Uruguayo, según el historial que incluye la edición de 1950.



Carrasco Polo continúa siendo el máximo ganador del rugby uruguayo, con 28 campeonatos, seguido por Old Christians, con 22, y Old Boys, que sumó su decimoctava conquista.



El Campeonato Uruguayo de Rugby comenzó a disputarse en 1950, cuando Old Boys obtuvo el primer título. Un año después, el 31 de enero de 1951, se fundó la Unión de Rugby del Uruguay.

Firma editorial: Redacción FM GENTE