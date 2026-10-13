Carlos Negro destacó la gestión policial en Maldonado y anunció 100 nuevos efectivos más; hubo 100 allanamientos y se incautaron 90 kilos entre cocaína, pasta base y marihuana

El ministro del Interior, Carlos Negro, participó este martes del homenaje realizado por la Junta Departamental de Maldonado al jefe de Policía y al comando departamental, instancia en la que destacó el reconocimiento de la sociedad local hacia la actuación de la Policía.



Negro señaló que el acto representa un respaldo a “la tarea y la gestión de esta Jefatura desde el 1º de marzo de 2025” y sostuvo que refleja la imagen que tiene la población de Maldonado de sus efectivos.



La actividad contó además con la presencia del director nacional de Policía y autoridades departamentales, en una jornada en la que se repasaron resultados operativos y los desafíos que enfrenta un departamento que continúa creciendo en población.



UNOS 100 NUEVOS POLICÍAS PARA MALDONADO



Uno de los principales anuncios del ministro estuvo relacionado con el refuerzo de personal. Negro informó que esta semana están ingresando cerca de 1.000 alumnos a la Escuela Nacional de Policía, quienes tendrán una formación de nueve meses.



A partir del 15 de marzo de 2027, después de seis meses de capacitación, comenzarán la etapa práctica en las calles.



De ese contingente, el Ministerio del Interior proyecta destinar alrededor de 100 efectivos a Maldonado.



“Ya los van a ver los vecinos en las calles haciendo su práctica, que consiste precisamente en sus primeras armas en el patrullaje y en el cuidado de los vecinos”, explicó.



El anuncio adquiere especial importancia ante el crecimiento demográfico del departamento y el aumento de las exigencias en materia de prevención y despliegue territorial.



CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES



Consultado sobre la presencia de armamento y municiones vinculadas a hechos delictivos, Negro señaló que la problemática detectada actualmente está asociada principalmente a bandas uruguayas, y no específicamente a organizaciones extranjeras.



El ministro aseguró que el control de armas y municiones está entre las prioridades de la actual gestión.



Indicó que se impulsaron modificaciones legales para endurecer las penas en determinados casos de porte y tráfico de armas, particularmente cuando se trata de armamento de alto poder o modificado para aumentar su capacidad de daño.



Según explicó, en determinadas situaciones las nuevas disposiciones buscan impedir beneficios que permitan evitar el cumplimiento efectivo de penas de prisión.



El Ministerio también trabaja en un proyecto de decreto para aumentar los controles sobre la adquisición y circulación de municiones y revisar qué tipo de armas pueden estar en manos de particulares, sin modificar necesariamente la cantidad permitida.



MÁS DE 100 ALLANAMIENTOS Y FUERTES INCAUTACIONES DE DROGA



Negro destacó además la actividad desarrollada contra el narcotráfico en Maldonado.



Según las cifras mencionadas por el ministro durante la entrevista, se realizaron más de 100 allanamientos y fueron incautados aproximadamente 60 kilos entre cocaína y pasta base, además de unos 30 kilos de marihuana.



El jerarca señaló que el origen de gran parte de la cocaína que ingresa al país está relacionado con Bolivia y Perú, mientras que Paraguay aparece como uno de los principales puntos de procedencia de la marihuana.



Sin embargo, remarcó que la estrategia no se concentra únicamente en retirar drogas de circulación.



“Estamos tan preocupados en la incautación de droga como de los dineros que genera la droga”, señaló, destacando la importancia de atacar el patrimonio producido por el narcotráfico mediante la incautación de vehículos, dinero y otros bienes.



LAS ROSAS: "LA PROBLEMÁTICA CARCELARIA ES NACIONAL



El ministro también fue consultado por los planteos realizados en Maldonado para que la cárcel de Las Rosas vuelva a tener un carácter departamental, como forma de reducir el hacinamiento existente.



Negro sostuvo que el problema penitenciario no puede analizarse únicamente desde la realidad de un departamento.



Recordó que Uruguay se acerca actualmente a los 17.000 privados de libertad y aseguró que el sistema requiere una planificación de alcance nacional.



“No se puede atacar el tema del hacinamiento de las cárceles en un solo departamento ignorando la realidad de todo el país”, afirmó.



El ministro señaló que se están incorporando nuevas plazas penitenciarias, aunque reconoció que todavía resultan insuficientes, y recordó que el gobierno trabaja también en el proyecto de una futura cárcel destinada a personas privadas de libertad de alto riesgo.



De esta manera, el reconocimiento realizado en Maldonado permitió no solamente destacar la gestión de la Jefatura, sino también colocar sobre la mesa algunos de los principales desafíos de seguridad para los próximos meses: más presencia policial, combate al narcotráfico, control de armas y una respuesta al creciente problema penitenciario.

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