Unasev busca modificar las reglas de preferencia al doblar en el tránsito: qué propone

El gobierno propone cambios en las reglas de preferencia que rigen en el tránsito. Actualmente, la normativa establece que todo conductor que gira pierde la preferencia de paso, incluso cuando circula por una calle preferencial. Sin embargo, el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, señaló que en la práctica los conductores no actúan de esa manera.



“Ese es el motivo por el que estamos planteando este cambio, porque la gente a nivel de todo el país está haciendo algo contrario a lo que dice la ley”, sostuvo Metediera en diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE.



El jerarca ilustró la problemática con un ejemplo de Maldonado. Según explicó, la ley establece que si un conductor circula por la calle Bergalli y decide girar en Rincón, pierde la preferencia y debe detenerse para ceder el paso a los vehículos que esperan en Rincón. Ante esto, cuestionó el sentido de otorgarle la preferencia a Bergalli si esta se anula al doblar. Además, advirtió que la norma no se cumple en la práctica: “Estoy 100% seguro de que hoy, quien circula por Bergalli y va a doblar, no frena, simplemente gira”.



La modificación impulsada por Metediera establece dos situaciones. “Nosotros decimos que es mejor cambiar la ley por dos motivos. Primero, para que la gente siga haciendo lo que en gran mayoría hace, si circula por Bergalli y va a doblar, termine la maniobra y no se detenga”.



“Y segundo, si una institución, como en este caso la Intendencia de Maldonado, quiso preferenciar la calle Bergalli y ocurre que cada vez que un conductor va a girar, va a parar y me va a trancar el tránsito, entonces no me va a permitir que esa calle cumpla la función de calle preferencial. La modificación plantea esas dos situaciones”, detalló.



Metediera señaló que la iniciativa está a estudio de la comisión de Transporte de la Cámara de Representantes y aclaró que de aprobarse solo se aplicaría para las calles preferenciadas con señalización de “pare” o “ceda el paso”.



“Si vos estás adentro del barrio y llegás a una esquina que no tiene cartel de pare y vas a doblar, perdés la preferencia si venís por la derecha. Eso tiene que quedar claro”, puntualizó.

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