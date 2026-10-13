Centro osteoarticular de alta complejidad de la Asistencial Médica realizó 600 cirugías desde su apertura

Sanatorio Cantegril cuenta con dos centros de Medicina Altamente Especializada (IMAE): el centro cardiológico y el centro osteoarticular.



Dichos institutos permiten realizar procedimientos y tratamientos complejos que requieren profesionales altamente capacitados, equipamiento específico, tecnología avanzada y procesos asistenciales especialmente desarrollados.



La instalación y desarrollo de estos servicios permitió avanzar en uno de los grandes desafíos de la medicina del interior: la descentralización de las prestaciones de alta complejidad.



Los IMAE no están destinados exclusivamente a afiliados de Asistencial Médica. A través del sistema del Fondo Nacional de Recursos, pueden acceder pacientes provenientes de otros prestadores públicos y privados que cumplan con los requisitos establecidos.



Una proporción importante de quienes actualmente se atienden en estos servicios pertenece a otras instituciones de Maldonado y de otros departamentos.



“Cabe recordar que estos procedimientos se realizaban en Montevideo y que el paciente y su familia tenían que trasladarse hacia la capital. Hoy la descentralización ha permitido mejorar la accesibilidad y que puedan realizarse acá, más cerca del hogar del usuario", explicó la directora técnica Dra. Valeria Razquin.



Por su parte, el IMAE Osteoarticular comenzó su actividad en noviembre de 2024 con cirugías de reemplazo de cadera, tanto por artrosis y desgaste de la articulación como por fracturas.



Posteriormente incorporó también las prótesis de rodilla. A fines de agosto de este año, el centro alcanzó las 600 cirugías realizadas.



El traumatólogo Dr. Nicolás Sabella destacó uno de los principales cambios ha sido poder resolver en Maldonado situaciones que anteriormente exigían traslados hacia la capital, incluso en condiciones especialmente complejas como una fractura.



“El hecho de descentralizar y que hoy esté al alcance de la gente del departamento y de la región ha sido un avance muy importante”, afirmó.



El segundo gran pilar de la medicina altamente especializada de Asistencial Médica es el Centro Cardiológico Cantegril, que funciona desde 2020 y recibe actualmente alrededor de 1.000 pacientes por año.



Su director, Dr. Frank Torres, explicó que cerca del 80% de la actividad corresponde a eventos coronarios agudos.



“Esto transformó radicalmente la cardiología del departamento y de la región, porque permite abrir una arteria que está causando un infarto en pocos minutos y la posibilidad de actuar rápidamente frente a un evento coronario tiene un impacto directo en el pronóstico del paciente.



“El infarto de miocardio y la enfermedad cardiovascular continúan siendo una de las principales causas de muerte. Tratar la enfermedad coronaria en tiempo y forma y abrir rápidamente una arteria cambia radicalmente el pronóstico, mejora la sobrevida y la calidad de vida, y permite que el paciente pueda reintegrarse a sus actividades en pocos días”, explicó Torres.



La institución cuenta actualmente con alrededor de 96.000 usuarios, una evolución que ha demandado acompañar el aumento de afiliados con nuevas capacidades, infraestructura, tecnología y servicios.



Razquin remarcó que el objetivo es continuar profundizando ese camino. “Queremos seguir siendo un centro de referencia a nivel departamental y nacional", concluyó.







Foto : Asistencial Médica

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