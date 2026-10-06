Reformas en el policlínico de Asistencial Medica en San Carlos

Asistencial Médica lleva adelante una serie de trabajos de renovación en el Policlínico ubicado en el Sanatorio San Carlos, en el marco de un proyecto destinado a mejorar las condiciones edilicias y la infraestructura del centro de atención.



Las tareas, que comenzaron el 28 de septiembre, abarcan diferentes sectores del edificio e incluyen intervenciones en la red eléctrica y sanitaria, renovación de pisos y mejoras vinculadas a la infraestructura y al acondicionamiento térmico.



A pesar de los trabajos, la atención médica continuará desarrollándose con normalidad. Para permitir el avance de la reforma, las consultas serán trasladadas temporalmente a una estructura instalada en las inmediaciones del sanatorio.



También se producirán modificaciones en la distribución habitual de algunos espacios. Las áreas de Administración, Enfermería y la Sala de Espera continuarán funcionando dentro del edificio principal.



Desde la institución se informó que se adoptarán medidas para facilitar el desplazamiento de los usuarios y ordenar la circulación dentro del sanatorio mientras se desarrollen las obras.

De acuerdo con el cronograma previsto, los trabajos quedarían culminados hacia fines de diciembre.

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