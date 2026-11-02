Continúa el escándalo de Liga Mayor: asistente denunció que el juez principal lo agarró del cuello y lo amenazó de muerte

La situación ocurrida al finalizar el partido entre Ituzaingó y Artigas Juniors, por la Liga Mayor de Maldonado, sumó nuevas derivaciones. Maximiliano Lazo, quien se desempeñó como primer asistente en el encuentro, presentó un escrito dirigido al presidente de la Liga en el que acusó al árbitro principal, Tomás Luciaro, de agredirlo física y verbalmente.



Según el relato de Lazo, una vez finalizado el partido, Luciaro se acercó y le dijo: "Sos un cagón". Inmediatamente después, afirma que lo agarró del cuello con fuerza y lo empujó hacia atrás.



El asistente también sostuvo que, posteriormente, el árbitro central ingresó al vestuario, se quitó la remera y lo incitó a pelear. Lazo indicó que decidió no responder a la provocación y se retiró del lugar para evitar que la situación pasara a mayores.



En su escrito, agregó que, cuando ya se encontraba fuera del vestuario, Luciaro le habría dicho desde el interior: "Hacé la denuncia porque cuando te vea te voy a matar".



Lazo señaló que sus compañeros intervinieron y le alcanzaron sus pertenencias, que todavía estaban dentro del vestuario. También manifestó que decidió retirarse de las inmediaciones por razones de seguridad y aseguró contar con videos y testigos de lo ocurrido, entre ellos compañeros y guardias de seguridad.



ORIGEN DEL CONFLICTO



El episodio se habría originado en los últimos instantes del encuentro entre Ituzaingó y Artigas Juniors, que terminó con victoria de Ituzaingó por 1 a 0.



Según testigos que se comunicaron con FM GENTE, en la última jugada el asistente habría señalado una falta del arquero de Artigas Juniors. El árbitro principal inicialmente habría marcado la infracción, pero, ante los reclamos de jugadores de Ituzaingó, habría cambiado su decisión y convalidado el gol.



La situación habría generado diferencias entre los integrantes de la terna arbitral, que posteriormente habrían derivado en el enfrentamiento denunciado por Lazo.



LA ASOCIACIÓN DE ÁRBITROS EXPRESÓ SU RESPALDO



Tras conocerse lo sucedido, la Asociación de Árbitros de Maldonado Capital emitió un comunicado dirigido al Colegio de Árbitros y a la Liga Mayor de Fútbol de Maldonado, en el que expresó su "más profundo repudio y rechazo" ante la agresión denunciada contra uno de sus integrantes.



La institución sostuvo que "ningún tipo de diferencia, desacuerdo o circunstancia deportiva puede justificar un acto de violencia" y afirmó que estos hechos no deben ser minimizados ni quedar sin consecuencias.



Además, comunicó que no está dispuesta a trabajar con el árbitro independiente Tomás Luciaro, señalado como responsable de la agresión. En ese sentido, solicitó al Colegio de Árbitros y a la Liga que tomen conocimiento de su postura y adopten las medidas correspondientes.



La Asociación también manifestó que su responsabilidad es proteger la seguridad y la integridad de sus asociados y que defenderá a sus integrantes ante situaciones de violencia.

Firma editorial: Redacción FM GENTE