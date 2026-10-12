Incidentes en Sub 16 en San Carlos: desde Maldonado denuncian que todo empezó en el partido de ida en Cerro Largo con agresiones y provocaciones previas

Los incidentes ocurridos durante y después del partido de vuelta de la categoría Sub 16 entre Maldonado y Cerro Largo generaron repercusiones y cuestionamientos por las escenas de violencia registradas en el estadio del C.A. San Carlos.



Desde el entorno de la selección de Maldonado se condenaron esos episodios, aunque al mismo tiempo se reclamó que, para analizar lo ocurrido, se tengan en cuenta una serie de situaciones que, según sostienen, comenzaron durante el partido de ida disputado el 27 de septiembre.



De acuerdo con el relato difundido por familiares, aquel encuentro se jugó bajo condiciones meteorológicas adversas, con lluvia intensa, frío, viento y tormenta eléctrica. La parcialidad de Maldonado habría sido ubicada en un sector sin resguardo, mientras la tribuna asignada a Cerro Largo contaba con protección.



Según esta versión, cuando algunas madres con niños pequeños intentaron refugiarse en ese sector debido al temporal, se les habría impedido permanecer allí.



DENUNCIAN UNA AGRESIÓN A UN JUGADOR MENOR DE EDAD



El episodio más grave denunciado habría ocurrido al término del primer tiempo.



Familiares de Maldonado sostienen que un integrante adulto del cuerpo técnico de Cerro Largo insultó y posteriormente golpeó a un futbolista de Maldonado, provocándole lesiones en la boca.



El hecho habría sido denunciado posteriormente ante la Policía y el menor fue trasladado junto a su familia para la correspondiente constatación de lesiones.



Siempre según el relato divulgado desde el entorno fernandino, durante el segundo tiempo el mismo adulto, acompañado por otras personas, se habría ubicado detrás del arco defendido por Maldonado, desde donde se produjeron insultos dirigidos al arquero y a otros futbolistas que realizaban movimientos de calentamiento.



La situación, afirman, fue puesta en conocimiento de responsables del equipo y de la terna arbitral.



RECLAMOS



Finalizado el partido, los jugadores de Maldonado se encontraron además, según la denuncia, sin suministro de agua en su vestuario.



Los familiares aseguran que inicialmente los juveniles debieron utilizar el agua destinada al consumo personal y que aproximadamente una hora después fueron autorizados a ingresar a otro vestuario para ducharse, aunque únicamente disponían de agua fría.



En ese contexto se realizó un llamado al 911. Un móvil policial concurrió al lugar, tomó declaraciones y trasladó al menor presuntamente agredido para completar las actuaciones.



Jugadores y cuerpo técnico habrían permanecido posteriormente varias horas en dependencias policiales mientras se efectuaban declaraciones y otras diligencias.



La tensión no habría terminado allí. Durante los días siguientes, jugadores de ambos seleccionados habrían coincidido en una transmisión en vivo de TikTok, donde, según la versión de Maldonado, se produjeron provocaciones e incitaciones a nuevos enfrentamientos.



Desde el entorno fernandino sostienen que decidieron no hacer pública la situación en ese momento y optaron por canalizar los hechos mediante la denuncia correspondiente.



El conflicto volvió a quedar expuesto en el partido de vuelta, cuando se produjeron los incidentes que circularon ampliamente a través de videos en redes sociales.



Familiares de Maldonado señalaron además que entre quienes participaron de los disturbios habría personas sin vinculación directa con los futbolistas ni con el cuerpo técnico.



“LA VIOLENCIA NUNCA ES EL CAMINO"



Quienes difundieron el relato remarcaron que ninguno de estos antecedentes justifica los episodios violentos ocurridos posteriormente, pero consideran que resulta necesario conocer el contexto previo antes de atribuir responsabilidades exclusivamente a lo registrado en los videos del segundo encuentro.



“La violencia nunca es el camino, venga de donde venga”, expresaron, al tiempo que advirtieron que las imágenes difundidas en redes muestran solamente fragmentos de lo sucedido.



El caso involucra además a futbolistas menores de edad, por lo que se reclama especial cautela al momento de difundir imágenes, identificar protagonistas o emitir conclusiones mientras se determinan responsabilidades.



Las denuncias sobre lo sucedido en el partido de ida forman parte, según se informó desde Maldonado, de actuaciones realizadas ante las autoridades. Corresponderá ahora a los organismos deportivos y, en los aspectos que corresponda, a la Justicia determinar qué ocurrió y qué responsabilidades existen en cada uno de los episodios.

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