Detuvieron al expresidente paraguayo Santiago Peña y pasará la noche bajo custodia en su casa

Santiago Peña fue detenido este viernes en su domicilio de Asunción, Paraguay, luego de que el Senado lo destituyera por unanimidad mediante un juicio político.



La orden fue emitida por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, en el marco de una investigación vinculada al caso Ueno Bank, que involucra presuntas irregularidades financieras y posibles delitos de lesión de confianza.



Según informó la prensa paraguaya, la Policía cumplió la orden de detención y Peña permanecerá bajo custodia en su vivienda durante esta noche.



La medida se dispuso pocos minutos después de que la Cámara de Senadores votara su destitución con 44 votos, tras declararlo responsable de mal desempeño de sus funciones.



La investigación apunta a los vínculos del exmandatario con Ueno Bank y a presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos. Peña deberá comparecer ante la Justicia este sábado a las 11:00.





Foto: ABC Paraguay

Firma editorial: Redacción FM GENTE