Valeria Ripoll denunció una brutal agresión frente a su casa que le provocaron lesiones en el rostro

Valeria Ripoll fue agredida este viernes por la tarde frente a su vivienda, ubicada en la zona de Agraciada y San Fructuoso, en Montevideo. El episodio terminó con un hematoma en el rostro de la dirigente y lesiones en una de sus hijas.



Según denunció Ripoll, el incidente ocurrió luego de varios episodios de conflictos con adolescentes que viven en un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), ubicado junto a su casa.



Horas antes de la agresión, Ripoll había registrado con su celular piedras que, según indicó, fueron arrojadas contra la fachada de su vivienda. También señaló que se habían producido daños en un comercio de la zona y aseguró que este tipo de situaciones se repite a diario.



La situación se agravó cuando Ripoll discutió con una de las adolescentes, quien habría intentado quitarle el teléfono y terminó agrediéndola. Además, una piedra alcanzó a una de sus hijas y le provocó un corte en el hombro.



Tras lo ocurrido, cuestionó la falta de supervisión de las adolescentes por parte de las autoridades del INAU y reclamó que se tomen medidas para evitar nuevos episodios.



Realizó la correspondiente denuncia policial. "No da para más", expresó al referirse a los reiterados problemas que, según afirmó, enfrenta en el barrio.



(Foto: Tv Show)

(Video: Redes sociales: Valeria Ripoll)

Firma editorial: Redacción FM GENTE