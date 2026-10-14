Edil nacionalista cuestionó el programa de Robert Silva y alertó sobre el estado de la formación docente

El edil del Partido Nacional Fabricio Rodríguez expuso sobre la formación docente y cuestionó tanto la reforma educativa del gobierno anterior como la que prevé implementar la actual administración para el 2027. “Es importante señalar cuando las cosas se hacen mal sin importar a qué partido pertenezcamos”, argumentó el edil en el plenario de la Junta Departamental desarrollado este martes.



Rodríguez señaló que no estuvo de acuerdo con gran parte de la Transformación Curricular Integral (TCI), la reforma educativa llevada a cabo bajo la gestión de Robert Silva en la ANEP en el gobierno de Luis Lacalle Pou.



“No estuve de acuerdo con gran parte del programa de Robert Silva durante el quinqueño anterior por eso me siento en la soltura moral y ética de reclamarle lo mismo a este partido que no es el mío, reclamarle seriedad al hablar de educación y al hablar de formación docente”, alegó el curul.



En ese sentido, se refirió al nuevo plan de estudios que prevé implementar la actual administración de ANEP para las carreras del Consejo de Formación en Educación (CFE).



El Plan 2027 reduce la carga horaria e incorpora asignaturas. “Un estudiante hoy de formación docente en el segundo semestre va a tener solamente 24 días de clase. El recorte de horas en diferentes materias que está planificando este gobierno es grave”, sostuvo Rodríguez.



El edil aseguró que la “formación docente está en jaque” y que se trata de “la formación de quienes van a enseñar en el Uruguay en los próximos años”.



También se refirió a la modalidad semipresencial y asincrónica en la formación docente. “Los estudiantes cursan las materias de forma virtual y no sincrónica. Al docente en formación se le pide que grabe su propia clase y luego se la envíe al profesor de didáctica para ser evaluada. Ya no estamos enseñando realmente: unos simulan que dictan clases y otros fingen que aprenden, y ahí empieza el mal de nuestro país”, apuntó.



“No le podemos reclamar a la educación si no le damos herramientas para que pueda dar respuestas”, concluyó.

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