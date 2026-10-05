Pedro Sánchez acorralado por la crisis parlamentaria y los casos de corrupción en su gobierno y el PSOE adelanta elecciones

España se encamina a elecciones generales anticipadas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comunicó este lunes que los ciudadanos volverán a las urnas el domingo 29 de noviembre, poniendo fin anticipadamente a la actual legislatura.



Sánchez realizó el anuncio mediante una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa, después de consultar al rey Felipe VI.



El siguiente paso será formalizar la disolución de las Cortes Generales y activar el procedimiento para la elección de una nueva composición del Congreso de los Diputados y del Senado.



“Ha llegado el momento de que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis para sí mismos y para su país”, manifestó Sánchez al comunicar su decisión.



DOS DERROTAS PARLKAMENTARIAS PRECIPITARON EL ADELANTO DE LAS ELECCIONES



El anuncio se produjo apenas tres días después de que el gobierno sufriera un importante revés en el Congreso. Los diputados rechazaron dos reales decretos-ley relacionados con la vivienda, uno de los asuntos que ocupa un lugar central en el debate político y social español por las dificultades para acceder a una vivienda y el incremento del costo de los alquileres.



El Ejecutivo no consiguió reunir los votos necesarios después de perder respaldos de la oposición y de Junts, formación cuyos votos habían resultado decisivos en diferentes instancias de la legislatura.



El episodio volvió a dejar en evidencia las dificultades del gobierno para construir mayorías parlamentarias y terminó precipitando la convocatoria electoral.





LOS CASOS JUDICIALES TAMBIÉN ENTRAN EN CAMPAÑA



La convocatoria electoral encuentra además al gobierno de Pedro Sánchez en un escenario marcado por diferentes investigaciones judiciales y casos de presunta corrupción que han golpeado al PSOE y que la oposición ha utilizado como uno de sus principales argumentos contra el Ejecutivo.



Entre los expedientes de mayor repercusión se encuentran las investigaciones relacionadas con el denominado caso Koldo, que alcanzaron a figuras que ocuparon importantes responsabilidades dentro del Partido Socialista y del gobierno.



A ello se suma la situación judicial de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, investigada en una causa que ha generado un fuerte enfrentamiento político entre el oficialismo y la oposición. Sánchez y el PSOE han rechazado reiteradamente las acusaciones y han denunciado una estrategia de hostigamiento político y judicial contra el presidente y su entorno.



La existencia de investigaciones, sin embargo, no equivale a una condena, por lo que cada situación debe diferenciarse según su estado procesal.



El Partido Popular y Vox han convertido los casos de presunta corrupción en uno de los ejes de sus críticas a Sánchez, mientras que el PSOE sostiene que no puede atribuirse responsabilidad penal al gobierno o al partido por actuaciones individuales y reivindica las medidas adoptadas cuando se conocieron determinadas irregularidades.



De esta manera, la campaña hacia las elecciones del 29 de noviembre no estaría atravesada únicamente por la vivienda, la economía y las dificultades del Ejecutivo para construir mayorías parlamentarias. Las investigaciones judiciales que afectan al entorno político y familiar de Sánchez también se perfilan como uno de los grandes campos de confrontación electoral.



Sánchez adelanta las elecciones en España acorralado por la crisis parlamentaria y los casos judiciales que golpean al PSOE.

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