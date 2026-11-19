La edila del Partido Nacional Rita Colombo hizo pública su posición contraria a las jineteadas y planteó la necesidad de fortalecer las exigencias para la realización de estos eventos en Maldonado.



Colombo expresó su rechazo a esta actividad, al considerar que no constituye una forma legítima de entretenimiento porque somete a los animales al riesgo de sufrir lesiones con fines de espectáculo.



La curul aclaró que su postura se mantiene independientemente de las decisiones que se adopten en materia de regulación.



Sin embargo, señaló que mientras las jineteadas continúen siendo habilitadas en el departamento, el Gobierno Departamental debe asumir la responsabilidad que le corresponde como autoridad encargada de otorgar las autorizaciones para espectáculos públicos.



En ese sentido, sostuvo que habilitar estos eventos también implica velar por las condiciones en las que se desarrollan.



Colombo hizo referencia al reglamento técnico aprobado por el Instituto Nacional de Bienestar Animal en 2025, cuya aplicación se encuentra suspendida. Ante esa situación, consideró pertinente que el Ejecutivo Departamental establezca exigencias propias para regular estas actividades mientras no exista una normativa nacional vigente.



Además, manifestó su disposición a trabajar en un proyecto de decreto departamental que permita fortalecer los requisitos para autorizar las jineteadas.



Entre los aspectos que propone contemplar se encuentran los controles veterinarios, las condiciones del equipamiento y traslado de los animales, la seguridad de los jinetes y del público, así como un régimen claro de fiscalización y sanciones.



Aclaró que impulsar mayores controles no significa respaldar las jineteadas, sino procurar reducir los riesgos mientras estas actividades continúen realizándose.

Firma editorial: Redacción FM GENTE