Estudio del CURE destaca el impacto económico de las segundas residencias en Maldonado

La economista y docente del CURE, María José Alonsopérez Chiossi explicó en La Página Central de La Revista de FM Gente, que uno de los ejes de su investigación doctoral está centrado en analizar el impacto económico del turismo de segundas residencias, un fenómeno particularmente relevante para Maldonado y Punta del Este.



Según los estudios realizados, al considerar únicamente las actividades turísticas tradicionales, como alojamiento, gastronomía y transporte, se identifican alrededor de 15.000 puestos de trabajo vinculados al sector en el departamento. Sin embargo, al incorporar las actividades asociadas a las segundas residencias, como la construcción, mantenimiento de edificios, ascensores y jardines, el número de empleos más que se duplica.



La investigadora también señaló que los efectos se observan en la actividad de los edificios y torres de Punta del Este. De acuerdo con entrevistas realizadas a administradores, durante el período de mayor actividad, especialmente a fines de diciembre y enero, la cantidad de trabajadores puede duplicarse e incluso triplicarse.



En cuanto a los salarios, Alonsopérez indicó que las remuneraciones de las distintas categorías laborales vinculadas a estas actividades se encuentran, según los relevamientos realizados, por encima del salario mínimo nacional.



Otro de los cambios identificados está relacionado con el período posterior a la pandemia, cuando algunas personas que anteriormente utilizaban sus propiedades como segundas residencias pasaron a radicarse de forma permanente en el departamento, convirtiendo esas viviendas en sus residencias principales.



La especialista remarcó, además, la necesidad de contar con información estadística más precisa a nivel departamental. En ese sentido, planteó la posibilidad de que Maldonado cuente en el futuro con una oficina o instituto de estadística propio que permita medir con mayor detalle los indicadores económicos, demográficos y laborales del territorio.



Alonsopérez sostuvo que disponer de mejores datos permitiría fundamentar con mayor precisión las políticas públicas y la asignación de recursos destinados al turismo, además de conocer con mayor claridad el peso que tiene esta actividad en la economía departamental.



La investigación también aborda las diferencias en los niveles de gasto según el tipo de visitante, si se trata de propietarios o personas que alquilan, si viajan en pareja o en familia y cuánto tiempo permanecen en el destino.



La especialista señaló que estos aspectos requieren un seguimiento periódico para determinar cómo evolucionan los distintos segmentos turísticos.



En este marco, los trabajos académicos del CURE buscan aportar información científica sobre el impacto del turismo y, particularmente, de las segundas residencias, para contribuir a una mejor planificación económica y turística de Maldonado.

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