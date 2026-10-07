Falleció Piero, una de las voces emblemáticas de la canción latinoamericana

Nacido el 19 de abril de 1945 en Italia y radicado desde niño en Argentina, Piero desarrolló una extensa trayectoria artística que comenzó en la década de 1960 y lo convirtió en una de las figuras reconocidas de la canción popular latinoamericana.
Su consagración llegó a fines de esa década con “Mi viejo”, canción que se transformó en uno de los grandes clásicos de su carrera y trascendió generaciones y fronteras.
A lo largo de su trayectoria también interpretó canciones como “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Coplas de mi país” y “Soy pan, soy paz, soy más”, construyendo un repertorio marcado tanto por las historias cotidianas como por el compromiso social.
Durante la última dictadura argentina debió exiliarse y posteriormente retomó su carrera artística, manteniendo durante décadas una fuerte presencia en distintos países de América Latina.
Su fallecimiento generó numerosas expresiones de pesar en el ambiente artístico y cultural. Piero deja una extensa obra y canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.