Con 24 años, Maite Cáceres continúa ampliando su trayectoria dentro del automovilismo internacional, esta vez desde una función diferente a la de competir en las pistas. Su incorporación permitió acercar al público aspectos técnicos de la categoría desde la experiencia de una piloto profesional.



Durante la cobertura, la uruguaya aportó conocimientos sobre el comportamiento de los neumáticos, las condiciones climáticas y la preparación de los competidores, con el objetivo de facilitar la comprensión de las carreras a los espectadores.



Nacida en Maldonado, Cáceres creció en una familia vinculada al automovilismo. Su padre, Fernando Cáceres, fue piloto de rally, mientras que su hermano Juan llegó a probar un monoplaza de Fórmula 1 del equipo Minardi.



Su carrera deportiva comenzó a los 17 años y recibió un impulso tras conocer al bicampeón mundial Fernando Alonso, quien la alentó a perseguir su objetivo de convertirse en piloto profesional.



En 2023 participó en la primera temporada de F1 Academy, competencia femenina creada para promover el desarrollo de nuevas figuras del automovilismo. Posteriormente, en 2024, consiguió cinco podios y finalizó tercera en el campeonato estadounidense de Fórmula 4.



En una entrevista publicada por USA Today, la deportista también recordó las dificultades que enfrentó por ser mujer en el automovilismo, una disciplina históricamente dominada por hombres.



Su participación en la cobertura del Gran Premio de Las Vegas representa un nuevo paso en su trayectoria internacional y le permite continuar llevando el nombre de Maldonado y Uruguay a uno de los principales escenarios del automovilismo mundial.

Firma editorial: Redacción FM GENTE