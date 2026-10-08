Maite Cáceres afronta en Indianápolis un nuevo desafío en la Toyota GR Cup

Cáceres competirá por primera vez con MMR Sanders Motorsport, al volante del Toyota GR Cup identificado con el número 6.



El cambio de estructura representa un nuevo desafío para la joven piloto, que llega a la cita estadounidense con la expectativa de tener una actuación destacada.



La competencia tendrá además un atractivo especial por el escenario: Indianápolis recibirá a los participantes de la categoría en una fecha que contará con 30 pilotos inscriptos, lo que supone una exigencia importante para la representante uruguaya.



Este jueves la actividad continúa con el entrenamiento oficial, mientras que este viernes será el turno de una nueva práctica y de la clasificación para la primera carrera.



La Carrera 1 se disputará este sábado 10 de octubre a las 10:00 horas de Uruguay, mientras que la segunda competencia será el domingo 11, a las 13:35. La clasificación para esa segunda carrera está prevista para las 10:05.



Las dos carreras podrán seguirse en vivo a través de grcupseries.com.

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