23 funcionarios de la Policía de Maldonado fueron entrenados en el manejo de las unidades en momentos críticos de su labor y cómo evitar accidentes

El curso estuvo dirigido exclusivamente a funcionarios policiales y fue llevado adelante por personal de la Dirección Nacional de Policía Caminera (DNPC).



La formación se desarrolló en dos instancias complementarias: la parte teórica tuvo lugar en la Escuela Departamental de Policía, mientras que las prácticas de conducción se realizaron en el Centro de Convenciones de Punta del Este.



Durante las jornadas se abordaron contenidos vinculados a la seguridad vial y al manejo defensivo, combinando la adquisición de conocimientos teóricos con pruebas prácticas y la ejecución de distintas maniobras de conducción.



Un total de 23 funcionarios policiales participaron de esta capacitación, orientada a fortalecer sus conocimientos y habilidades para una conducción responsable y segura, contribuyendo a la prevención de siniestros de tránsito y al desempeño de la función policial.



La actividad estuvo a cargo de personal de la Dirección Nacional de Policía Caminera, integrado por el Oficial Ayudante Juan Montero, Cabo Alexander Pombo y Agente Diego Olivera.

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