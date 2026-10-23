GOLOZO! Robó chocolates por más de $ 5.600 en dos ocasiones

El hecho ocurrió el pasado 20 de octubre en un comercio ubicado en la calle José Batlle y Ordóñez, en Maldonado. Tras un llamado al servicio de emergencias 9-1-1, efectivos policiales concurrieron al lugar y se entrevistaron con personal del establecimiento, que tenía retenido al hombre por intentar retirarse sin pagar chocolates avaluados en $ 2.568.



El hombre también era investigado por otros dos hurtos en el mismo local: el 6 de octubre habría sustraído artículos de higiene personal y el 18 de octubre, chocolates por $ 3.095. En ambos episodios relacionados con chocolates, el valor de lo hurtado asciende a $ 5.663.



Tras las actuaciones judiciales, el Juzgado Letrado de 11.º Turno lo condenó como autor penalmente responsable de tres delitos de hurto, uno de ellos en grado de tentativa.



La pena de cuatro meses de prisión fue sustituida por libertad a prueba. Deberá permanecer en el domicilio declarado, someterse a la supervisión de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, presentarse semanalmente en la seccional policial correspondiente y realizar dos horas semanales de servicio comunitario.

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