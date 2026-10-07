Inumet advierte por tormentas muy fuertes y puntualmente severas: la desmejora llegará desde el oeste extendiéndose al este

Las condiciones meteorológicas comenzarán a desmejorar desde la tarde de este miércoles 7, inicialmente sobre el litoral oeste del país, donde se espera el desarrollo de tormentas fuertes y muy fuertes.



Según el informe especial difundido por Inumet, a partir de la noche se prevé que algunas de esas tormentas sean muy fuertes y puntualmente severas.



El sistema se desplazará gradualmente hacia el este durante el jueves 8 de octubre, por lo que terminará afectando al resto del territorio nacional.



LLUVIAS DE HASTA 80 MILÍMETROS



Inumet prevé que los acumulados de precipitaciones más importantes se ubiquen entre 40 y 80 milímetros, aunque advierte que podrían registrarse valores superiores de manera puntual.



Los mayores acumulados son esperados principalmente en zonas del norte y este del país.



El pronóstico adquiere particular importancia para Maldonado y otros departamentos del este, hacia donde las tormentas se desplazarán durante el jueves.



GRANIZO, FUERTES RACHAS Y ACTIVIDAD ELÉCTRICA



Meteorología advierte que las tormentas pueden estar acompañadas por distintos fenómenos adversos.



En las zonas afectadas podrían producirse caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica, además de lluvias abundantes en cortos períodos.



La situación comenzará por el litoral oeste durante la tarde del miércoles, se intensificará hacia la noche y posteriormente avanzará hacia el resto del país.



Inumet continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones de los pronósticos y las eventuales advertencias que puedan emitirse durante las próximas horas.

Volver atrás