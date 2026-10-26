Proyecto de ley busca impedir que mayores de edad regresen al INISA tras cometer nuevos delitos

El proyecto de ley, aprobado este mes por la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, propone el traslado a centros penitenciarios de adultos de jóvenes mayores de 18 años que cometan nuevos delitos aunque tengan medidas socioeducativas pendientes.



La propuesta, presentada en marzo, plantea modificaciones a los artículos 91 y 92 del Código de la Niñez y la Adolescencia, con el objetivo de evitar que estas personas regresen a establecimientos del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA).



El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, expresidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) e impulsor de la iniciativa, señaló este lunes en la Página Central de la Revista de FM GENTE que el retorno de jóvenes mayores de edad que cometieron nuevos delitos ha generado episodios de violencia dentro de los centros, entre ellos motines, toma de rehenes y agresiones contra funcionarios.



El Diputado explicó que la iniciativa contempla la intervención de ambas sedes judiciales y establece que prevalezca la última resolución para determinar el traslado a un establecimiento penitenciario de adultos.



“Estamos hablando de jóvenes con perfiles muy complicados”, sostuvo Abdala, quien considera que la modificación permitirá solucionar una problemática que afecta tanto a los trabajadores como a los adolescentes internados.



En ese sentido, destacó el respaldo de los trabajadores del sindicato del INISA, quienes se manifestaron a favor de la propuesta debido a las situaciones de violencia que enfrentan.





Como antecedente, recordó un episodio ocurrido hace aproximadamente 20 días, cuando una funcionaria resultó gravemente herida y debió permanecer internada en un Centro de Tratamiento Intensivo (CTI).



El diputado valoró el acuerdo alcanzado entre los partidos políticos para avanzar con la iniciativa, aunque lamentó el tiempo transcurrido hasta su aprobación en comisión.



Abdala advirtió que los adolescentes que ingresan por primera vez al INISA también resultan perjudicados al compartir espacios con jóvenes que presentan antecedentes de mayor conflictividad.





Foto: cuenta X de Pablo Abdala

Firma editorial: Redacción FM GENTE