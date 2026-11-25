Libertad venció 1 a 0 a Atlético Fernandino y se mantiene como único líder del campeonato con 24 puntos, cuatro por encima de San Carlos, su inmediato perseguidor, a falta de dos fechas para la finalización del certamen.



Por su parte, Ituzaingó derrotó 2 a 1 a Defensor Sporting y alcanzó las 15 unidades, ubicándose en la quinta posición de la tabla. El conjunto violeta permanece en el último lugar con tres puntos.



Tras completarse la novena jornada, Libertad lidera con 24 unidades, seguido por San Carlos (20), Peñarol de San Carlos (18), Colón (17), Ituzaingó (15), Punta del Este (12), Atlético Fernandino y Artigas Juniors (10), Barrio Perlita (9), Charrúas (7), Alianza Cinco (5) y Defensor Sporting (3).





(Foto: Matías Cruz//Ituzaingó)

Firma editorial: Redacción FM GENTE