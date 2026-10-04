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12:54

Maldonado va por la clasificación: el bicampeón cierra la fase de grupos ante Lavalleja

La selección Sub-20 de Maldonado, actual bicampeón de la categoría, afronta esta noche el último partido de la fase de grupos en la Copa Nacional de Selecciones de OFI 2026. El combinado departamental se medirá ante Lavalleja, en un encuentro decisivo por la Serie E.

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El conjunto fernandino llega entonado a este compromiso tras conseguir un gran triunfo por 2 a 1 frente a Canelones Interior con goles de Dylan Duarte y Leandro Figueredo, un resultado fundamental para reponerse tras el empate conseguido ante Zona Oeste en su presentación anterior.

​Con la chapa de bicampeón y la obligación de cerrar de la mejor manera esta etapa, Maldonado buscará dar el golpe fuera de casa en tierras minuanas y asegurar su continuidad en el torneo.
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