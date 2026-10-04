Con la chapa de bicampeón y la obligación de cerrar de la mejor manera esta etapa, Maldonado buscará dar el golpe fuera de casa en tierras minuanas y asegurar su continuidad en el torneo.
Maldonado va por la clasificación: el bicampeón cierra la fase de grupos ante Lavalleja
La selección Sub-20 de Maldonado, actual bicampeón de la categoría, afronta esta noche el último partido de la fase de grupos en la Copa Nacional de Selecciones de OFI 2026. El combinado departamental se medirá ante Lavalleja, en un encuentro decisivo por la Serie E.
Con la chapa de bicampeón y la obligación de cerrar de la mejor manera esta etapa, Maldonado buscará dar el golpe fuera de casa en tierras minuanas y asegurar su continuidad en el torneo.
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Tanto Maldonado Capital como Maldonado Interior clasificaron tras una final del Este histórica entre ambos conjuntos del departamento.