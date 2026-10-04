Maldonado va por la clasificación: el bicampeón cierra la fase de grupos ante Lavalleja

El conjunto fernandino llega entonado a este compromiso tras conseguir un gran triunfo por 2 a 1 frente a Canelones Interior con goles de Dylan Duarte y Leandro Figueredo, un resultado fundamental para reponerse tras el empate conseguido ante Zona Oeste en su presentación anterior.



​Con la chapa de bicampeón y la obligación de cerrar de la mejor manera esta etapa, Maldonado buscará dar el golpe fuera de casa en tierras minuanas y asegurar su continuidad en el torneo.

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