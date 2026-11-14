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Nacional dejó puntos ante Albion y se despidió de la pelea por el bicampeonato

El equipo tricolor no pasó del empate 1-1 en el Gran Parque Central. Aunque comenzó ganando, recibió la igualdad en los últimos minutos y ya no tiene posibilidades de luchar por el título del Clausura.

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Nacional empató 1-1 frente a Albion este sábado en el Gran Parque Central y quedó sin opciones de conquistar el bicampeonato del fútbol uruguayo.

El conjunto tricolor abrió el marcador a los 15 minutos de juego, cuando Pablo Lacoste terminó enviando la pelota contra su propio arco tras un centro al área.

En el segundo tiempo, Albion encontró espacios y salió en busca de la igualdad. A los 81 minutos, Iker Zufiaurre capturó un rebote dentro del área y venció al arquero Alexis Martín Arias para establecer el resultado definitivo.

El empate dejó a Nacional a tres puntos de Liverpool, que lidera el Clausura y jugará este domingo frente a Danubio. También quedó a tres unidades de Peñarol, primero en la Tabla Anual, que tendrá su partido ante Defensor Sporting.

Con este resultado, el tricolor ya no podrá alcanzar el bicampeonato.
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