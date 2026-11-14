Nacional dejó puntos ante Albion y se despidió de la pelea por el bicampeonato

Nacional empató 1-1 frente a Albion este sábado en el Gran Parque Central y quedó sin opciones de conquistar el bicampeonato del fútbol uruguayo.



El conjunto tricolor abrió el marcador a los 15 minutos de juego, cuando Pablo Lacoste terminó enviando la pelota contra su propio arco tras un centro al área.



En el segundo tiempo, Albion encontró espacios y salió en busca de la igualdad. A los 81 minutos, Iker Zufiaurre capturó un rebote dentro del área y venció al arquero Alexis Martín Arias para establecer el resultado definitivo.



El empate dejó a Nacional a tres puntos de Liverpool, que lidera el Clausura y jugará este domingo frente a Danubio. También quedó a tres unidades de Peñarol, primero en la Tabla Anual, que tendrá su partido ante Defensor Sporting.



Con este resultado, el tricolor ya no podrá alcanzar el bicampeonato.

Firma editorial: Redacción FM GENTE