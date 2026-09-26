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nacional, cerro largo, 2-0
Deportes
17:30

Nacional visitó Melo para enfrentar a Cerro Largo y se vuelve para Montevideo con los tres puntos

Nacional se impuso este sábado en el Estadio Ubilla por la octava fecha del Torneo Clausura. Tiziano Correa y Maximiliano Gómez marcaron los goles del equipo dirigido por Daniel Carreño.

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El equipo tricolor sufrió durante buena parte del primer tiempo, especialmente en los primeros minutos, cuando el arquero Luis Mejía tuvo varias intervenciones para mantener el arco en cero.

A los 30 minutos llegó la apertura. Gastón Martirena envió un centro desde la derecha y Tiziano Correa apareció de cabeza para poner el 1-0.

En el complemento, Nacional encontró el segundo rápidamente. Maximiliano Gómez, que había ingresado pocos minutos antes, aprovechó un error en la salida de Cerro Largo y definió dentro del área para marcar el 2-0.

Con este resultado, Nacional extendió su invicto desde la llegada de Daniel Carreño y sumó otra victoria en su objetivo de seguir escalando en el Clausura y la Tabla Anual.
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