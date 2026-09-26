Nacional visitó Melo para enfrentar a Cerro Largo y se vuelve para Montevideo con los tres puntos

El equipo tricolor sufrió durante buena parte del primer tiempo, especialmente en los primeros minutos, cuando el arquero Luis Mejía tuvo varias intervenciones para mantener el arco en cero.



A los 30 minutos llegó la apertura. Gastón Martirena envió un centro desde la derecha y Tiziano Correa apareció de cabeza para poner el 1-0.



En el complemento, Nacional encontró el segundo rápidamente. Maximiliano Gómez, que había ingresado pocos minutos antes, aprovechó un error en la salida de Cerro Largo y definió dentro del área para marcar el 2-0.



Con este resultado, Nacional extendió su invicto desde la llegada de Daniel Carreño y sumó otra victoria en su objetivo de seguir escalando en el Clausura y la Tabla Anual.

Volver atrás