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parada 23, playa mansa, peleas, disturbios
Policiales y Judiciales
16:47

Pelea a golpe de puños: la parada 23 de la Mansa volvió a ser escenario de disturbios

FM GENTE ha recibido numerosas denuncias por situaciones generadas en el mismo punto.

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Un violento episodio ocurrió la noche del domingo en la pasarela de madera de la parada 23 de Playa Mansa cuando se generaron dos peleas a golpe de puños.

Un testigo que registró la situación envió filmaciones a FM GENTE y reclamó que la policía pasó por el lugar luego de los hechos violentos “pero siguieron de largo”.

El vecino lamentó que estos episodios imposibiliten disfrutar de los espacios públicos. “No se puede ni pasar bien”, expresó.

Este punto ya ha sido protagonista de reclamos vecinales. FM GENTE ha recibido numerosas denuncias por picadas, ruidos molestos y disturbios. Incluso vecinos han solicitado cerramiento nocturno del estacionamiento ubicado entre las paradas 14 y 26 reclamando mayor seguridad.
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