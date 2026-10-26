Policía realizó 171 operativos en la última semana: derivó ocho personas a comisarías e incautó 24 vehículos

En la última semana, la Policía llevó a cabo 171 operativos en diferentes zonas del departamento.



Los procedimientos se realizaron entre el 18 y el 24 de octubre y abarcaron todas las jurisdicciones policiales del departamento.



En los procedimientos se identificaron a 1.231 personas, de las cuales 8 fueron derivadas a dependencias policiales por distintos motivos. Además, fueron identificados 494 vehículos y 24 de ellos incautados.

Asimismo se registró una sola espirometría positiva.



En los despliegues participan diversas unidades policiales, con el apoyo de la Guardia Republicana, Prefectura Nacional Naval e inspectores de tránsito de la Intendencia.

Firma editorial: Redacción FM GENTE