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Policía, 171 operativos, ocho personas a comisarías, incautó 24 vehículos
Policiales y Judiciales

Policía realizó 171 operativos en la última semana: derivó ocho personas a comisarías e incautó 24 vehículos

Fueron más de 1.200 personas las identificadas. Estos son los números que dejaron los operativos preventivos.

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En la última semana, la Policía llevó a cabo 171 operativos en diferentes zonas del departamento.

Los procedimientos se realizaron entre el 18 y el 24 de octubre y abarcaron todas las jurisdicciones policiales del departamento.

En los procedimientos se identificaron a 1.231 personas, de las cuales 8 fueron derivadas a dependencias policiales por distintos motivos. Además, fueron identificados 494 vehículos y 24 de ellos incautados.
Asimismo se registró una sola espirometría positiva.

En los despliegues participan diversas unidades policiales, con el apoyo de la Guardia Republicana, Prefectura Nacional Naval e inspectores de tránsito de la Intendencia.
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