El Aeropuerto de Punta del Este entra en la órbita espacial con una jornada sobre satélites, drones e inteligencia artificial en la World Space Week

El evento se realizará este viernes 9 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Punta del Este, en Laguna del Sauce, con una propuesta abierta al público que buscará acercar herramientas tecnológicas aplicadas al ambiente, la producción y la de investigación.



La actividad es organizada por Space Uruguay, que en 2026 asumió por primera vez la coordinación nacional oficial de la World Space Week. La celebración se desarrolla en más de 95 países y este año tendrá como lema “Rocket Revolution”, con eje en la democratización del acceso al espacio por parte de empresas, universidades, startups y nuevos países.



En Maldonado se realizarán dos charlas. La primera, “Tecnología Espacial frente a los desafíos ambientales”, abordará el uso combinado de satélites, drones, sistemas de información geográfica e inteligencia artificial para monitorear y responder a problemas ambientales.



Como caso práctico se presentará Picudo Rojo Uruguay, proyecto que utiliza distintas tecnologías para mapear el avance de esta especie invasora, detectar zonas afectadas y mejorar su seguimiento. Participarán Emilia Lasaga, de Space Uruguay; Marcos Galeano, comandante del Escuadrón de Reconocimiento Aeroespacial; y Vivián Severino, ingeniera agrónoma y docente de la Facultad de Agronomía.



La segunda instancia estará dedicada al desarrollo de nanosatélites y al modelo CubeSat. Estará a cargo de Rodrigo Pereira, emprendedor, docente e investigador de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, quien viajará especialmente a Uruguay para compartir la experiencia de desarrollo de este tipo de tecnología en ámbitos educativos y productivos.



La propuesta busca mostrar que la tecnología espacial no se limita al lanzamiento de cohetes. También permite generar y analizar información útil para la gestión ambiental, el agro, la investigación y otros sectores estratégicos.



Space Uruguay trabaja desde 2019 en la vinculación entre ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Además, organiza en el país actividades oficiales de NASA como el NASA Space Apps Challenge y NASA Astro Camp®, desarrolla la Escuela de Cohetería para adolescentes y coordina una red nacional vinculada al ecosistema aeroespacial.



Con esta actividad, Maldonado se incorpora por primera vez al calendario oficial de la World Space Week y abre una ventana hacia aplicaciones concretas de la tecnología espacial en Uruguay.













(Foto: Magazine Punta del Este Internacional)

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