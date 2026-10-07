Punta del Este será sede de una cumbre sobre liderazgo y empresas orientadas al bien común

Punta del Este recibirá el próximo 19 de noviembre la primera edición en Uruguay del Lead for Good Summit. El lanzamiento oficial de la actividad se realizó en la Cámara Empresarial de Maldonado, con la participación de autoridades departamentales y referentes de la organización.



El intendente de Maldonado, Miguel Abella, destacó la importancia de que el departamento reciba una propuesta de estas características y sostuvo que las empresas de la zona deben prepararse para los desafíos del mundo que viene.



La actividad está dirigida a empresas de todos los tamaños, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas.



Desde la organización señalaron que el objetivo es brindar herramientas concretas para que quienes desarrollan actividades empresariales puedan incorporar prácticas vinculadas al bien común sin dejar de lado los resultados económicos.



Ignacio Guarnieri, uno de los impulsores de la propuesta, explicó que la cumbre pretende generar un espacio de reflexión e inspiración para quienes buscan nuevas maneras de gestionar sus empresas. En ese sentido, planteó que la creación de riqueza no necesariamente implica creación de valor y que el desafío es lograr que el desarrollo económico también genere valor social y ambiental.



Por su parte, Claudia García, responsable de comunicación del evento, señaló que la propuesta busca combinar estrategia e impacto para avanzar hacia una economía sostenible y un futuro más responsable dentro de las organizaciones.



La cumbre también incorporará una mirada regional y reunirá al sector público con el privado para abordar temas que atraviesan a Maldonado y otros departamentos, como Rocha, Lavalleja y Canelones. Entre ellos se encuentran los recursos hídricos, el ordenamiento territorial, la movilidad y la energía.



Durante la jornada se presentarán casos empresariales y participarán distintos especialistas y referentes, quienes aportarán herramientas para avanzar hacia modelos de gestión sostenibles. Uno de los temas que estará presente será la certificación sostenible y los procesos que deben atravesar las empresas para alcanzar esos estándares.



El encuentro se desarrollará durante toda la jornada, desde las 8:30 hasta las 18:30 horas. La entrada será paga y lo recaudado tendrá como destino la Fundación MACA.

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