Roban tres motos de alta cilindrada valuadas en unos 30 mil dólares; investigan si se trata de los mismos autores

Al menos tres motos fueron robadas en los últimos días en distintos puntos de Maldonado, en una sucesión de hechos que comenzó a generar preocupación entre los propietarios de estos vehículos.



Los casos fueron reportados a FM GENTE por los damnificados y presentan características que hacen presumir la posible actuación de las mismas personas, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de que los robos estén vinculados.



El primero ocurrió el pasado 28 de setiembre en barrio Las Marías, donde dos personas abrieron el portón de una propiedad y se llevaron una motocicleta de 700 cc, valuada en aproximadamente 12.000 dólares.



El segundo robo se registró en la tarde del miércoles 7 de octubre, en las inmediaciones de la Torre Ibiza, ubicada a la altura de la parada 15 de avenida Roosevelt. En esa oportunidad fue sustraída una Honda XR, modelo 2022, que su propietario utilizaba como herramienta de trabajo.



Horas más tarde, durante la noche del mismo miércoles, se produjo un tercer episodio en Beverly Hills. Los delincuentes ingresaron al fondo de una vivienda y se llevaron una Yamaha MT-03, valuada en unos 10.000 dólares.



En este último caso, los autores cortaron la conexión de fibra óptica de la propiedad, presuntamente con la intención de impedir que las cámaras de seguridad registraran sus movimientos.



Según la información recibida por FM GENTE, los registros fílmicos disponibles permitirían vincular los episodios con dos hombres que aparentan ser menores de edad y que habrían participado en más de uno de los robos.



Las similitudes entre los hechos plantean la posibilidad de que se trate de un mismo grupo que estaría actuando en diferentes zonas de Maldonado, con especial interés en motocicletas de importante valor económico.



Otro de los aspectos que resta esclarecer es el destino de los vehículos sustraídos. No se ha establecido si permanecen en el departamento, fueron trasladados hacia otros puntos del país o desarmados para la comercialización de sus piezas.



Los episodios vuelven a poner el foco sobre el robo de motocicletas en Maldonado, mientras los damnificados buscan recuperar sus vehículos y esclarecer las circunstancias de los hechos.





Fotos y videos enviados a FM GENTE

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