Rocha: Retuvieron a una mujer por una presunta deuda en La Paloma y dos personas fueron condenadas

Personal de la Seccional 11ª de La Paloma, en el departamento de Rocha, tomó conocimiento de que una mujer de 38 años había sido retenida en una vivienda del balneario por una presunta deuda y que sus familiares estaban siendo extorsionados para que abonaran el dinero.



Los efectivos concurrieron al lugar y encontraron a la víctima en las inmediaciones de la vivienda. La mujer manifestó que había logrado escapar momentos antes.



La Fiscalía dispuso diversas actuaciones y se realizó un allanamiento en el inmueble, donde fueron detenidos un hombre y una mujer mayores de edad.



Durante el procedimiento se incautaron dos teléfonos celulares, una pistola de aire comprimido, tres cartuchos calibre 45, una balanza de precisión, dos envoltorios con sustancia blanca, otros dos con sustancia verde y diversos elementos vinculados a la investigación.



Tras las actuaciones judiciales, un hombre de 39 años, poseedor de antecedentes penales, fue condenado a 20 meses de prisión efectiva por delitos de violencia doméstica agravada, privación de libertad y tráfico interno de armas o municiones.



Además, deberá pagar una reparación patrimonial a la víctima equivalente a 12 ingresos mensuales y, una vez cumplida la pena, tendrá prohibido acercarse o comunicarse con ella durante 180 días, con una restricción de 500 metros.



Por su parte, una mujer de 28 años, también con antecedentes penales, fue condenada a un año de prisión efectiva como coautora de un delito de privación de libertad en concurso formal con lesiones personales.



Ambas condenas fueron dictadas por la Justicia Letrada de 2º Turno de Rocha mediante procesos abreviados.







Fuente: Jefatura de Policía de Rocha.

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