“Tengo un compromiso emocional con mi pueblo”, dijo la nueva directora del Hospital de San Carlos

Para la nueva directora del Hospital de San Carlos, la doctora Evangelina Baeza, el principal desafío de su gestión es “poder brindarle al paciente lo que se merece”. “Poder ser eficientes para el paciente y darle lo que necesita”, enfatizó en declaraciones a la Contratapa de la Revista de FM GENTE.



La doctora carolina asumió la dirección a mediados de este año y este cargo supone “un compromiso emocional con mi pueblo”, manifestó. “Donde nací, me crié y ahora crío a mis cuatro hijos, es mi identidad”.



Señaló que su impronta estará marcada por ese vínculo identitario con San Carlos. “Toda gestión siempre va a ser cuestionada, porque por más que se haga lo mejor a veces no sale como uno esperaba, pero sí tengo la seguridad de que esto lo estoy haciendo con cariño”.



“Mi mayor desafío es poder mantenerme como me crié, con respeto y empatía, y poder brindar eso en el hospital”, expresó.



La directora también se refirió a las fortalezas de la institución y consideró que “la columna vertebral son los funcionarios y los usuarios”. “Nosotros somos unos pequeños contribuyentes de esta gestión”, añadió. Asimismo expresó que su “mayor descubrimiento” desde que asumió el cargo fue “la cantidad de gente que quiere y defiende al hospital”.



FERIA DE SALUD



El Hospital de San Carlos organiza una gran Feria de Salud para el próximo sábado 10 de octubre en el marco del Día Mundial de la Salud Mental. “Va a ser muy integrativa y de conciencia”, anunció Baeza, quien además señaló que la salud mental es el principal motivo de consulta en el hospital.



El evento, diseñado bajo una consigna de integración comunitaria, se llevará a cabo en el Parque San Carlos en el horario de 09:00 a 17:00 horas.



A través de juegos, talleres, propuestas culturales y stands institucionales, la propuesta busca concientizar sobre el bienestar emocional desde una perspectiva participativa e intergeneracional.

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