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ausente, Maldonado, Los Eucaliptus
Policiales y Judiciales
15:34

Fue ubicado el hombre de 63 años que estaba ausente de su domicilio en Maldonado

José Darío Orsi Da Luz había sido visto por última vez el viernes 25 de setiembre en su domicilio de Los Eucaliptus.

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En la mañana de este domingo Jefatura de Policía de Maldonado informó a FM GENTE que el hombre fue ubicado.
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