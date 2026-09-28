El último adiós a González Oro se realizó en una ceremonia íntima en San Carlos

El último adiós al periodista argentino Oscar González Oro, conocido como “El Negro” Oro, tuvo lugar este lunes 28 en el cementerio parque de Jardines del Alma de San Carlos con la presencia de aproximadamente 25 personas.



Según pudo saber FM GENTE, esta intimidad fue un pedido expreso que el propio periodista dejó antes de su fallecimiento.



Aunque no se emitió un parte médico oficial sobre la causa directa de su deceso, "El Negro" Oro falleció a los 74 años tras arrastrar un complejo cuadro de salud que incluía problemas respiratorios graves, dificultades de movilidad y equilibrio, diabetes y antecedentes cardíacos (fue sometido a una cirugía de triple bypass en 2017).



En enero de este año, como un augurio, el periodista había compartido un mensaje en sus redes sociales citando al poeta Amado Nervo: “Estoy cerca de mi ocaso. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debés, vida, estamos en paz”.



También había expresado en una entrevista con La Nación, tiempo atrás, que Uruguay era su lugar favorito para vivir: “Si me sorprende la muerte acá, bienvenida”.

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