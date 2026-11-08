AAFI resolvió no arbitrar a un club de Maldonado hasta 2027 y la institución rechazó las acusaciones y exigió disculpas públicas

"Ninguno de esos episodios fue protagonizado por personas vinculadas al Sporting Clube de Castilla", sostuvo la institución en referencia a las agresiones, insultos y amenazas mencionados por los árbitros.
El club también cuestionó que se lo señale públicamente como un problema de convivencia y afirmó: "Los antecedentes se comprueban. La reputación de un club no se destruye con insinuaciones".
En otro pasaje, recordó que la semana anterior la gremial había publicado disculpas dirigidas al Sporting y solicitado que se retirara la tarjeta a uno de sus jugadores.
Además, reclamó: "Exigimos una rectificación pública y disculpas al Sporting Clube de Castilla por el señalamiento general e infundado que rechazamos".
Advirtió que, si no recibe una rectificación, promoverá acciones legales para defender el nombre de la institución. También solicitó que la Liga Maldonadense investigue lo ocurrido y garantice la continuidad deportiva.
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