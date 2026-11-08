AAFI resolvió no arbitrar a un club de Maldonado hasta 2027 y la institución rechazó las acusaciones y exigió disculpas públicas

A través de un comunicado firmado por su presidente, Manuel Ojalvo, el Sporting Castilla expresó su rechazo a la decisión de la agremiación de no dirigir ninguna de sus categorías hasta el año que viene.



"Ninguno de esos episodios fue protagonizado por personas vinculadas al Sporting Clube de Castilla", sostuvo la institución en referencia a las agresiones, insultos y amenazas mencionados por los árbitros.



El club también cuestionó que se lo señale públicamente como un problema de convivencia y afirmó: "Los antecedentes se comprueban. La reputación de un club no se destruye con insinuaciones".



En otro pasaje, recordó que la semana anterior la gremial había publicado disculpas dirigidas al Sporting y solicitado que se retirara la tarjeta a uno de sus jugadores.



Además, reclamó: "Exigimos una rectificación pública y disculpas al Sporting Clube de Castilla por el señalamiento general e infundado que rechazamos".



Advirtió que, si no recibe una rectificación, promoverá acciones legales para defender el nombre de la institución. También solicitó que la Liga Maldonadense investigue lo ocurrido y garantice la continuidad deportiva.





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Firma editorial: Redacción FM GENTE