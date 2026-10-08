Acuerdo público-privado estimula aumento de pasajeros y conexiones mediante pagos a las aerolíneas

Esta medida ya había sido adelantada por FM GENTE, ya que, además, estaba incluida en la rendición de cuentas votada recientemente donde se dotó de una partida 2 millones y medio de dólares con este destino.



El Régimen de Incentivo a la Conectividad Aérea, está destinado a impulsar la llegada de turistas al país y crear nuevas rutas aéreas. Tendrá vigencia inicial de un año y puede prorrogarse automáticamente hasta alcanzar un máximo de cuatro años.



El acuerdo que regula este régimen, fue suscripto este jueves 8 en un acto con la presencia de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; el ministro de Turismo, Pablo Menoni; el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba; y el CEO de Aeropuertos Uruguay, Diego Arrosa.



Cosse destacó la iniciativa porque, según consideró, este fondo de 2.500.000 dólares anuales servirá de gran estímulo para incrementar la visita de turistas al país. "Es una medida muy acertada porque el turismo es una cadena de valor muy importante", agregó.



Por su parte, Menoni consideró que es una herramienta de gran competitividad, ya que por cada 15 dólares que el Estado devuelve a la compañía por vender un pasaje extra, en comparación con el semestre anterior, el país recibe ingresos cercanos a 900 dólares.



Asimismo, en el caso del incremento de las conexiones aéreas el Estado devolverá 40.000 dólares, pero por cada nuevo avión de porte chico, en el cual viajan unos 180 pasajeros, ingresan al país cerca de 150.000 dólares, precisó



Aclaró que, en ambos casos, Aeropuertos del Uruguay devolverá la misma suma que el Estado, 15 dólares por nuevo pasajero y 40.000 dólares por nueva conexión. Los pagos se harán efectivos a partir de enero de 2027.



“Esta herramienta que fue concebida en un ámbito de discusión público-privado ya está funcionando”, aseguró. Ya existe un vuelo diario a Bogotá, habrá cuatro vuelos diarios a Buenos Aires, comenzará a operar un vuelo directo a República Dominicana y una nueva compañía ofrece un vuelo a Asunción.



El incremento de asientos ofertados de 2026 respecto de 2025 es 8% superior, adelantó.



VALLCORBA: “ES UN INSTRUMENTO ASOCIADO A RESULTADOS, EL ESTADO CONTRIBUIRÁ CUANDO LA COMPETITIVIDAD MEJORE"



“Para el Ministerio de Economía la conectividad aérea es central en la competitividad del país”, aseguró Vallcorba, quien explicó que el fondo que se presenta en la jornada, es un instrumento asociado a resultados porque “el Estado contribuirá cuando la competitividad realmente mejore”.



Reconoció que Uruguay ha avanzado en infraestructura aeroportuaria, pero se ha rezagado en la conectividad, por lo cual “este es un elemento que se suma a la mejora del clima de negocios y se enmarca en la estrategia que lleva adelante este Gobierno para crecer a tasas más elevadas”.



“La conectividad no es solo una política turística, sino que es infraestructura para la competitividad, es un instrumento que, de forma concreta y focalizada podrá colaborar en la construcción de un mejor país para todos los uruguayos”, subrayó.



CONDICIONES A CUMPLIR PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS



Las compañías aéreas podrán solicitar el beneficio mediante la presentación de información detallada sobre los pasajeros transportados, las rutas y sus países de origen, a través de una declaración jurada ante el Ministerio de Turismo.



Estos datos serán utilizados con fines estadísticos para el funcionamiento del fondo y serán analizados por un Comité Técnico de Seguimiento integrado por representantes del Ministerio de Turismo y Aeropuertos Uruguay.



En el caso de las aerolíneas que desarrollen nuevas rutas aéreas, deberán operar durante al menos seis meses consecutivos al año, con una frecuencia establecida y publicada, y contar con un mínimo de 12 meses de operaciones previas.









(Fotos enviadas por Mintur)

Volver atrás