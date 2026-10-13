Adriana Costa destacó la gestión del jefe de Policía y su comando tras conocerse el balance operativo de Maldonado

La edila del Frente Amplio Adriana Costa destacó la gestión del Jefe y del comando departamental, en una intervención en la que puso el foco no solo en los resultados operativos alcanzados durante el año, sino también en la dimensión humana de la tarea policial.



El reconocimiento se produjo luego de conocerse un balance de la Jefatura de Policía de Maldonado, que da cuenta de una intensa actividad en materia de narcotráfico, prevención, recuperación de vehículos, atención a personas en situación de calle y fortalecimiento de la infraestructura policial.



Entre los principales datos, la Policía informó que en lo que va del año fueron desarticulados 52 puntos de venta de drogas y que 108 personas resultaron formalizadas o condenadas por delitos vinculados a estupefacientes.



En esos procedimientos se incautaron 74 kilos 919 gramos de cocaína, 21 kilos 624 gramos de marihuana, 357 pastillas de éxtasis, cristales, TUSI y 25 plantas de cannabis.



También fueron incautadas 168 armas de fuego, 21 vehículos relacionados con el narcotráfico, con una valuación estimada de US$ 3 millones, y más de $ 4 millones en moneda nacional.



En el balance general de la actividad policial, se contabilizan 778 personas condenadas o formalizadas y más de 1.400 detenidas en lo que va del año.



Costa resaltó el compromiso y la dimensión humana de la tarea. Durante su intervención subrayó que los resultados permiten medir una parte importante del trabajo policial, pero remarcó que detrás de esos números también existe una tarea cotidiana que exige responsabilidad, serenidad, criterio y vocación de servicio.



La edila destacó valores como el respeto, la honestidad, la disciplina, la responsabilidad y el compromiso con el deber, y sostuvo que el prestigio de una institución no depende únicamente de sus logros, sino también de la conducta de quienes la representan y de la confianza que generan en la sociedad.



También puso énfasis en el esfuerzo que muchas veces queda fuera de la exposición pública: jornadas extensas, decisiones tomadas bajo presión, momentos familiares postergados y una disponibilidad que, según señaló, excede el simple cumplimiento de un horario.



Costa extendió además su reconocimiento a las familias de los funcionarios policiales y al trabajo colectivo dentro de la institución.



MÁS DESPLIEGUE PREVENTIVO Y RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS



La Jefatura informó además que durante el período se superaron las 150.000 identificaciones de personas, lo que representa un aumento del 30% respecto al año anterior.



La recuperación e incautación de vehículos aumentó un 129% en comparación con 2025, según el balance oficial.



En materia de prevención y cercanía con la comunidad, Policía Comunitaria desarrolló 56 actividades en centros educativos, alcanzando a 2.948 alumnos y 154 docentes.



También se realizaron acciones en el marco de las Escuelas Ciudadanas, actividades de prevención vial y propuestas educativas en distintos puntos del departamento.



REFUERZO DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSO HUMANOS



Otro de los aspectos destacados fue el fortalecimiento de la infraestructura policial. Durante el período se avanzó en la creación de la Comisaría 14ª, la Subcomisaría de San Rafael y distintos proyectos en Hipódromo, Balneario Buenos Aires, Sauce de Portezuelo y Cerro Pelado.



También continúan trabajos de remodelación en dependencias de San Carlos, Piriápolis y San Francisco.



A esto se suma la previsión de incorporar y capacitar a 100 policías ejecutivos y cuatro oficiales, con el objetivo de aumentar la capacidad operativa de la Jefatura de Maldonado.



INTERVENCIONES CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE



Desde el inicio de la alerta por frío, el 8 de mayo, la Policía identificó 813 personas en situación de calle, realizó 2.529 intervenciones en la vía pública, evacuó a 735 personas y desarticuló 31 campamentos, en coordinación con otros organismos.



En su cierre, Costa sostuvo que reconocer los avances no significa desconocer los desafíos pendientes, pero consideró que los resultados alcanzados constituyen una base para seguir fortaleciendo la seguridad pública.



La edila remarcó que “el trabajo bien hecho merece ser reconocido” y valoró especialmente a quienes, desde distintas funciones, contribuyen diariamente a una tarea que definió como esencial para la vida de la sociedad.









(Imágenes: Lucía Marrero de FM GENTE)

Volver atrás