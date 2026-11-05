Artigas Juniors exige la renuncia del Colegio de Árbitros de Maldonado y denuncia graves incidentes durante un partido con Ituzaingó

El Club Artigas Juniors solicitó formalmente la renuncia inmediata de la totalidad de los integrantes del Colegio de Árbitros de la Liga Mayor de Fútbol de Maldonado, al considerar que existen reiteradas situaciones que han deteriorado la confianza de la institución en el funcionamiento del organismo.



El planteo fue presentado mediante una nota fechada que ingresó este miércoles 4 de noviembre, dirigida al presidente de la Liga Mayor, Wilson Cruz, y firmada por el presidente del club, Jorge Schiavo, y su secretario, Daniel Pereira.



En el documento al que accedió FM GENTE, la institución expresa su profunda disconformidad con el desempeño del actual Colegio de Árbitros y sostiene que se ha generado un escenario que considera insostenible.



La Comisión Directiva señala que Artigas Juniors se ha visto perjudicado en reiteradas oportunidades y entiende que el organismo arbitral no ofrece actualmente las garantías de imparcialidad, transparencia y responsabilidad que deberían regir su funcionamiento.



DENUNCIAN INSULTOS, AGRESIONES Y AMENAZAS DE MUERTE



Uno de los aspectos más graves de la denuncia está relacionado con lo ocurrido el domingo 1.º de noviembre en la cancha de Ituzaingó, durante un encuentro en el que actuó como árbitro central Tomás Luciaro.



Según la versión presentada por Artigas Juniors, el juez habría insultado a los parciales del club utilizando expresiones ofensivas.



La institución sostiene además que Luciaro protagonizó un enfrentamiento con uno de sus compañeros de la terna arbitral, al que presuntamente tomó del cuello y empujó.



De acuerdo con el documento, durante ese episodio el árbitro habría amenazado de muerte al asistente, diciéndole: “Te voy a arrancar la cabeza y te voy a matar”.



Se trata de acusaciones formuladas por la dirigencia de Artigas Juniors que, hasta el momento, no cuentan en la información disponible con una resolución disciplinaria ni con una versión del árbitro involucrado.



POLÉMICA POR UN GOL Y UNA FALTA SEÑALADA POR EL ASISTENTE



La nota también cuestiona una decisión arbitral adoptada durante el encuentro. Según Artigas Juniors, el primer asistente, Maximiliano Lazo, señaló una infracción antes de que se concretara un gol.



Sin embargo, la institución afirma que el árbitro central, Tomás Luciaro, terminó convalidando la conquista después de varios minutos, pese a que su compañero había marcado previamente la falta.



La dirigencia sostiene que el juez habría actuado presionado por jugadores y miembros del cuerpo técnico de Ituzaingó. Con ese gol, el verde peninsular logró la victoria por 1 a 0.



En el documento se afirma que existen registros de video de la jugada que permitirían comprobar lo sucedido.



Para Artigas Juniors, este episodio fue el detonante de una situación de malestar que, según sostiene, se venía acumulando desde tiempo atrás.



RECLAMAN RENUNCIA DEL COLEGIO DE ÁRBITROS



Más allá de lo ocurrido en el partido del domingo, la Comisión Directiva considera que los problemas con el arbitraje no responden a un hecho aislado.



En su comunicación a la Liga Mayor, la institución sostiene que se han registrado numerosos episodios e irregularidades que provocaron un profundo desgaste institucional.



“Consideramos que la función de un Colegio de Árbitros debe sustentarse en la imparcialidad, la transparencia, la responsabilidad y, fundamentalmente, en el respeto hacia todas las instituciones que integran esta Liga”, expresa la nota.



Los dirigentes agregan que esos principios no se han visto reflejados satisfactoriamente y que la pérdida de confianza resulta difícil de revertir.



Por ese motivo, solicitan la renuncia inmediata de todos los integrantes del organismo arbitral.



“La continuidad no contribuye a generar las garantías, la confianza ni la tranquilidad institucional que nuestro fútbol necesita”, sostiene el documento.



La solicitud fue respaldada por la Comisión Directiva de Artigas Juniors, que dejó constancia de que la postura fue adoptada por unanimidad de sus diez integrantes.



El club remarca que no se trata de una reacción circunstancial frente al resultado de un partido, sino de una posición institucional derivada de una acumulación de situaciones que considera inadmisibles.



“Nuestra institución merece el mismo respeto, consideración y garantías que cualquier otra integrante de esta Liga”, expresa la comunicación.



Asimismo, advierte que no está dispuesta a continuar aceptando situaciones que considera perjudiciales para sus intereses deportivos e institucionales.



LIGA MAYOR LO TRATARÁ EL LUNES



La nota, recibida por la Liga Mayor este miércoles 4 de noviembre, solicita una respuesta y una resolución acordes con la gravedad de los hechos denunciados.



Además de la renuncia del Colegio de Árbitros, Artigas Juniors reclama una sanción disciplinaria para Tomás Luciaro por los episodios que le atribuye.



El planteo abre un nuevo foco de controversia en el fútbol de Maldonado, particularmente por la gravedad de las acusaciones contra el árbitro y por el pedido de remoción de todo el organismo encargado del arbitraje.



Ahora se aguarda la posición de las autoridades de la Liga Mayor que se reunirá el venidero lunes y las eventuales actuaciones disciplinarias que puedan surgir a partir de la denuncia. También será relevante conocer los descargos del árbitro involucrado y del Colegio de Árbitros, cuyas versiones no figuran en la documentación presentada.

Firma editorial: Redacción FM GENTE